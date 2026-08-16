İttihad kulübünün efsanesi Muhammed Nur, "El-Amid"in şu anda içinde bulunduğu krizin bir bölümünü ortaya koyan bir dizi güçlü açıklamada bulundu. Bu açıklamalar, takımın Roshn Suudi Profesyonel Ligi'ndeki yolculuğunun açılışında El-Hulud ile 1-1 berabere kalmasının ardından geldi.

Nur, mali destek dosyası ve İttihad'ın yeni transferler yapabilme gerçeği hakkında açık sözlü konuştu; ayrıca El-Hulud maçı sırasında net biçimde ortaya çıkan taraftar öfkesine de değinerek, mevcut koşulların kulüp yönetiminin takım kadrosunu güçlendirme görevini daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Muhammed Nur, "Nadina" programında şunları söyledi: "İttihad, Fon kulüpleri arasında desteğe ihtiyaç duyan tek kulüptü ve başlangıçta desteğin kulüpler arasında eşit olacağı söylenmişti."

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Şöyle ekledi: "İttihad, oyuncu çekebileceği bir destek aldı mı? Kesinlikle hayır." Nur, "El-Amid" taraftarlarının takımın durumu ve transfer piyasasındaki sınırlı hareketleri nedeniyle bir hoşnutsuzluk hissetmeye başladığını vurguladı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftar, kulübün durumundan rahatsız." Ardından taraftarlara doğrudan bir mesaj gönderdi: "İttihad taraftarına söylemek istediğim iki söz var; maçı izledim ve yaşananlar beni üzdü."

İttihad efsanesi şöyle ekledi: "Taraftara diyorum ki: Sevgi sabrı öğretir; İttihad'ı sevdiğin ve ona tutkuyla bağlı olduğun sürece, sabretmelisin." Nur, mevcut dönemin geçici olabileceğini vurgulayarak, taraftarlardan zor koşullara rağmen kulübe bağlı kalmasını istedi.

Nur, "Bu bir dönem ve inşallah geçer; taraftarın her şeyi talep etme hakkı var ve inşallah sizi sevindirecek olanlardan başkası olmaz" dedi. Bu sözlerle taraftar öfkesini anladığına işaret ederken, aynı zamanda taraftarların taleplerini dile getirme hakkını da vurguladı.

Ayrıca El-Hulud maçındaki taraftar katılımına da değinerek, boş koltukların İttihad taraftarları arasındaki memnuniyetsizliğin boyutunu yansıttığını belirtti; ardından krizin mali yönünü açıkladı.

Şunları açıkladı: "Taraftarın şunu bilmesi gerekiyor: Para yok, likidite yok; öyleyse oyuncularla nasıl anlaşabilirim?" Nur, sorunun kulübün kadrosunu güçlendirmek istememesiyle değil, transferleri tamamlayacak mali gücün zayıflığıyla ilgili olduğuna dikkat çekti.

Nur sözlerini mali krizin niteliğini açıklayarak tamamladı: "Oyuncuların borçlarını ve alacaklarını ödemek için elimde likidite olabilir, ama oyuncularla yollarını ayırıp sonra başka oyuncularla anlaşamazsın." Böylece borç ve likidite dosyasını, İttihad'ın geleceği ve yeni sezonda rekabet edebilme yeteneği etrafındaki tartışmanın merkezine yerleştirdi.