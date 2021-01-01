Ligue 1'i 6 kez kazanan Bordeaux sahipsiz kaldı! Küme düşme riski kapıda

Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux sürpriz bir gelişmeyle sarsıldı ve küme düşmenin eşiğine geldi.

Girondins Bordeaux tarihinin en kritik anlarından birini yaşıyor olabilir.

Köklü Fransız kulübü önceki gün şok bir haberle sarsıldı. Kulübün en büyük hissedarı olan King Street grubu kulüp yönetiminden ayrılacağını duyurdu. Ayrılığın resmileşmesinin ardından kulübün anahtarları Ticaret Mahkemesi'ne bırakılacak.

Zira kulübün 60 milyon euro borcu bulunuyor. Hatta önümüzdeki günlerde bu borcun 80 milyon euro'ya çıkması bekleniyor. Eğer kulüp sezon bitmeden borcu karşılayacak yeni bir sahip bulamazsa otomatik olarak küme düşürülecek.

Bordeaux'yu bekleyen tehlikeler neler?

L'Equipe'te yer alan habere göre, Bordeaux'nun önünde üç senaryo bulunuyor. Senaryolar şu şekilde sıralanıyor:

1) Kulüp bir alıcı bulamazsa, lig yönetimi tüm puanları silecek ve takımı küme düşürecek.

2) Kulüp iflas ilan ederse ve sonrasında bir alıcı borçları devralırsa, lig yönetimi 15 puan silecek ve takım yine küme düşecek.

3) Önümüzdeki birkaç hafta içinde 60 milyon borcu üstlenebilecek bir alıcı gelirse, Bordeaux Ligue 1'de kalacak.

Fakat şu andaki tahminler iyimser senaryonun en uzak ihtimal olduğu yönünde...

Bordeaux bu sezon ne yaptı?

Sezona kötü girmeyen Bordeaux, ilk yarıyı fena bir noktada bitirmemişti. Topladığı 26 puanla 10. sırada yer alan takım, Avrupa kupaları hedefinden uzakta değildi. Hatta Lyon ve PSG maçlarından bir puan kopararak devlere kafa tutabileceğinin sinyallerini vermişti.

Fakat Ocak ayından sonra düşüş başladı. Ekip son 12 maçında sadece son sıradaki Dijon'u yenebildi. ve bu galibiyetin yanına bir beraberlik ekleyebildi.

Bordeaux, 34. hafta öncesinde 36 puanla 16. sırada yer alıyor ve küme düşme hattından sadece 5 puan uzakta bulunuyor.

Bordeaux'nun tarihi

Zinedine Zidane, Alain Giresse, Jean Tigana, Christophe Dugarry, Bernard Lacombe, Lillian Laslandes gibi oyuncuların formasını giydiği kulüp 6 kere Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. Kulübün son şampiyonluğu Laurent Blanc yönetiminde; Fernando Cavenaghi, Yoann Gourcuff ve Marouane Chamakh üçlüsünün liderliğinde geçen 2008-09 sezonunda geldi.

Bordeaux ayrıca dört kez de Fransa Kupası zaferi yaşadı.

1881 yılında kurulan Fransız kulübü, bu sezonun öncesinde UEFA sıralamasında 119. sırada bulunuyordu.