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Ligue 1

Ligue 1'de maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (26 Ocak 2019)

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Ligue 1'de günün maçları, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler...

(131) Dijon - Monaco (22:00)

Dijon: Allain, Chafik, Yambéré, Haddadi, Aguerd, Kwon, Lautoa, Abeid, Saïd, Tavares, Sliti

Eksikler:  Amalfitano (Cezalı), Rosier

Monaco: Subasic, Glik, Naldo, B.Badiashile, D.Sidibé, Fabregas, Tielemans, Ballo-Touré, Golovin, Falcao, R.Lopes

Eksikler: Mboula, Jovetic

(132) Guingamp - Reims (22:00)

Guingamp: Caillard, Che.Traoré, Kerbrat, Eboa Eboa, Rebocho, Deaux, Phiri, Blas, Coco, Roux, M.Thuram

Eksikler:  -

Reims: E.Mendy, Foket, Engels, Abdelhamid, H.Kamara, Chavalerin, Romao, Oudin, Dingomé, Cafaro, Chavarria

Eksikler:  Doumbia

(133) Nice - Nimes (22:00)

Nice: Benitez, Hérelle, Dante, M.Sarr, Atal, Tameze, Cyprien, Danilo, Jallet, Sylvestre, Saint-Maximin

Eksikler: Sacko (Cezalı)

Nimes: Bernardoni, Alakouch, Briançon, Landre, Maouassa, Bouanga, Savanier, Ferri, Bobichon, Alioui, Umut Bozok

Eksikler: -

(134) Strasbourg - Bordeaux (22:00)

Strasbourg: Sels, Caci, L.Koné, P.Martinez, Lala, I.Sissoko, Y.Fofana, Thomasson, Liénard, Grandsir, Ajorque

Eksikler:  Mitrovic (Cezalı), Martin

Bordeaux: Costil, Palencia, Koundé, Jovanovic, Poundjé, Lerager, Otavio, Karamoh, Basic, Famano, Cornelius

Eksikler:  Kalou (Cezalı), Youssouf

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