Ligue 1'de maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (26 Ocak 2019)
(131) Dijon - Monaco (22:00)
Dijon: Allain, Chafik, Yambéré, Haddadi, Aguerd, Kwon, Lautoa, Abeid, Saïd, Tavares, Sliti
Eksikler: Amalfitano (Cezalı), Rosier
Monaco: Subasic, Glik, Naldo, B.Badiashile, D.Sidibé, Fabregas, Tielemans, Ballo-Touré, Golovin, Falcao, R.Lopes
Eksikler: Mboula, Jovetic
(132) Guingamp - Reims (22:00)
Guingamp: Caillard, Che.Traoré, Kerbrat, Eboa Eboa, Rebocho, Deaux, Phiri, Blas, Coco, Roux, M.Thuram
Eksikler: -
Reims: E.Mendy, Foket, Engels, Abdelhamid, H.Kamara, Chavalerin, Romao, Oudin, Dingomé, Cafaro, Chavarria
Eksikler: Doumbia
(133) Nice - Nimes (22:00)
Nice: Benitez, Hérelle, Dante, M.Sarr, Atal, Tameze, Cyprien, Danilo, Jallet, Sylvestre, Saint-Maximin
Eksikler: Sacko (Cezalı)
Nimes: Bernardoni, Alakouch, Briançon, Landre, Maouassa, Bouanga, Savanier, Ferri, Bobichon, Alioui, Umut Bozok
Eksikler: -
(134) Strasbourg - Bordeaux (22:00)
Strasbourg: Sels, Caci, L.Koné, P.Martinez, Lala, I.Sissoko, Y.Fofana, Thomasson, Liénard, Grandsir, Ajorque
Eksikler: Mitrovic (Cezalı), MartinBordeaux: Costil, Palencia, Koundé, Jovanovic, Poundjé, Lerager, Otavio, Karamoh, Basic, Famano, Cornelius
Eksikler: Kalou (Cezalı), Youssouf