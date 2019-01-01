Ligue 1'de maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (20 Ocak 2019)
(139) Rennes - Montpellier (17:00)
Rennes: Koubek, H. Traoré, Mexer, D.Da Silva, Zeffane, I. Sarr, Grenier, B. André, Bourigeaud, Ben Arfa, M. Niang
Eksikler: Baal, Guitane, Danze
Montpellier: Caillard, Eboa, Kerbrat, Ikoko, Rebocho, Didot, Deaux, Thuram, Rodelin, Coco, Roux
Eksikler: -
(129) Angers - Nantes (19:00)
Angers: Butelle, A. Bamba, Pavlovic, Thomas, Manceau, Ndoye, Santamaria, Mangani, Reine-Adélaïde, Bahoken, Tait
Eksikler: Pajot
Nantes: Tatarusanu, Kwateng, Diego Carlos, Pallois, Fabio, Ab. Touré, Girotto, Rongier, Boshilia, Waris, Lima
Eksikler: Coulibaly (Cezalı), Braat
(145) Caen - Marsilya (19:00)
Caen: Samba, Guilbert, Baysse, Djiku, Armougom, Sankoh, Diomandé, Fajr, Bammou, Crivelli, Ninga
Eksikler: Genevois
Marsilya: S.Mandanda, B.Sarr, Bo. Kamara, Rolando, Amavi, M.Lopez, Strootman, Thauvin, Payet, Sanson, Ocampos
Eksikler: -
(128) Bordeaux - Dijon (21:00)
Bordeaux: Butelle, A.Bamba, Pavlovic, Thomas, Manceau, Ndoye, Santamaria, Mangani, Reine-Adélaïde, Bahoken, Tait
Eksikler: YoussoufDijon: Tatarusanu, Kwateng, Diego Carlos, Pallois, Fabio, Ab.Touré, Girotto, Rongier, Boshilia, Waris, Lima
Eksikler: Rosier
(153) St. Etienne - Lyon (23:00)
St. Etienne: Ruffier, Perrin, Subotic, Kolodziejczak, Debuchy, Selnaes, M’Vila, Gabriel Silva, Cabella, Diony, Khazri
Eksikler: -Lyon: A.Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Tete, Ndombele, Aouar, F.Mendy, Fekir, B.Traoré, Depay
Eksikler: Gouiri, Rafael