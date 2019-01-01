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Ligue 1'de maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (20 Ocak 2019)

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Ligue 1'de günün maçları, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler...

(139) Rennes - Montpellier (17:00)

Rennes: Koubek, H. Traoré, Mexer, D.Da Silva, Zeffane, I. Sarr, Grenier, B. André, Bourigeaud, Ben Arfa, M. Niang

Eksikler: Baal, Guitane, Danze

Montpellier: Caillard, Eboa, Kerbrat, Ikoko, Rebocho, Didot, Deaux, Thuram, Rodelin, Coco, Roux

Eksikler: -

(129) Angers - Nantes (19:00)

Angers: Butelle, A. Bamba, Pavlovic, Thomas, Manceau, Ndoye, Santamaria, Mangani, Reine-Adélaïde, Bahoken, Tait

Eksikler: Pajot

Nantes: Tatarusanu, Kwateng, Diego Carlos, Pallois, Fabio, Ab. Touré, Girotto, Rongier, Boshilia, Waris, Lima

Eksikler: Coulibaly (Cezalı), Braat

(145) Caen - Marsilya (19:00)

Caen: Samba, Guilbert, Baysse, Djiku, Armougom, Sankoh, Diomandé, Fajr, Bammou, Crivelli, Ninga

Eksikler: Genevois

Marsilya: S.Mandanda, B.Sarr, Bo. Kamara, Rolando, Amavi, M.Lopez, Strootman, Thauvin, Payet, Sanson, Ocampos

Eksikler: -

(128) Bordeaux - Dijon (21:00)

Bordeaux: Butelle, A.Bamba, Pavlovic, Thomas, Manceau, Ndoye, Santamaria, Mangani, Reine-Adélaïde, Bahoken, Tait

Eksikler: Youssouf

Dijon: Tatarusanu, Kwateng, Diego Carlos, Pallois, Fabio, Ab.Touré, Girotto, Rongier, Boshilia, Waris, Lima

Eksikler: Rosier

(153) St. Etienne - Lyon (23:00)

St. Etienne: Ruffier, Perrin, Subotic, Kolodziejczak, Debuchy, Selnaes, M’Vila, Gabriel Silva, Cabella, Diony, Khazri

Eksikler: -

Lyon: A.Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Tete, Ndombele, Aouar, F.Mendy, Fekir, B.Traoré, Depay

Eksikler: Gouiri, Rafael

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