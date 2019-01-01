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Ligue 1

Ligue 1'de maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (2 Şubat 2019)

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Ligue 1'de günün maçları, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler...

(126) Angers - Dijon (22:00)

Angers: Butelle, Bamba, Pavlovic, Thomas, Manceau, N'Doye, Santamaria, Mangani, Rene-Adelaide, Bahoken, Tait

Eksikler: Traore, Andreu, Cisse, Capelle, Pajot, Puyo

Dijon: Allain, Chafik, Yambere, Lautoa, Haddadi, Marie, Amalfitano, Abeid, Kwon, Tavares, Sliti

Eksikler: Rosier, Sammaritano, Jeannot

(128) Monaco - Toulouse (22:00)

Monaco: Subasic, Sidibe, Glik, Badiashile, Ballo-Toure, Fabregas, Jemerson, Adrien Silva, Gelson Martins, Falcao, Lopes

Eksikler: N'Doram, Mboula, Aholou, Jovetic, Pellegri, Vainqueur (Cezalı), Naldo (Cezalı)

Toulouse: Reyner, Moreira, Shoji, Jullien, Sylla, Sangare, Bostock, Dossevi, Garcia, Gradel, Iseka

Eksikler: Vidal, Adou, Moubandje, Cahuzac (Cezalı), Sidibe (Cezalı)

(129) Rennes - Amiens (22:00)

Rennes: Koubek, Zeffane, Da Silva, Mexer, Doumbia, Grenier, Andre, Sarr, Ben Arfa, Bourigeaud, Siebatcheu

Eksikler: Bensebaini, Baal, Danze, Johansson, Siliki, Guitane, Traore (Cezalı)

Amiens: Gurtner, Krafht, Gouano, Lefort, Dibassy, Blin, Monconduit, Gnahore, Bodmer, Otero, Timite

Eksikler: Cornette, Zungu, Mendoza (Cezalı)

(132) Reims - Marsilya (22:00)

Reims: Mendy, Foket, Engels, Abdelhamid, Kamara, Chavalerin, Romao, Oudin, Dingome, Cafaro, Ojo

Eksikler: Konan, Bahanack, Doumbia, Chavarria

Marsilya: Mandanda, Sarr, Kamara, Rolando, Amavi, Lopez, Strootman, Gustavo, Ocampos, Balotelli, Radonjic

Eksikler: Rami, Payet, Thauvin (Cezalı), Sakai (Ülkesinin milli takımında)

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