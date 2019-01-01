Ligue 1'de maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (2 Şubat 2019)
(126) Angers - Dijon (22:00)
Angers: Butelle, Bamba, Pavlovic, Thomas, Manceau, N'Doye, Santamaria, Mangani, Rene-Adelaide, Bahoken, Tait
Eksikler: Traore, Andreu, Cisse, Capelle, Pajot, Puyo
Dijon: Allain, Chafik, Yambere, Lautoa, Haddadi, Marie, Amalfitano, Abeid, Kwon, Tavares, Sliti
Eksikler: Rosier, Sammaritano, Jeannot
(128) Monaco - Toulouse (22:00)
Monaco: Subasic, Sidibe, Glik, Badiashile, Ballo-Toure, Fabregas, Jemerson, Adrien Silva, Gelson Martins, Falcao, Lopes
Eksikler: N'Doram, Mboula, Aholou, Jovetic, Pellegri, Vainqueur (Cezalı), Naldo (Cezalı)
Toulouse: Reyner, Moreira, Shoji, Jullien, Sylla, Sangare, Bostock, Dossevi, Garcia, Gradel, Iseka
Eksikler: Vidal, Adou, Moubandje, Cahuzac (Cezalı), Sidibe (Cezalı)
(129) Rennes - Amiens (22:00)
Rennes: Koubek, Zeffane, Da Silva, Mexer, Doumbia, Grenier, Andre, Sarr, Ben Arfa, Bourigeaud, Siebatcheu
Eksikler: Bensebaini, Baal, Danze, Johansson, Siliki, Guitane, Traore (Cezalı)
Amiens: Gurtner, Krafht, Gouano, Lefort, Dibassy, Blin, Monconduit, Gnahore, Bodmer, Otero, Timite
Eksikler: Cornette, Zungu, Mendoza (Cezalı)
(132) Reims - Marsilya (22:00)
Reims: Mendy, Foket, Engels, Abdelhamid, Kamara, Chavalerin, Romao, Oudin, Dingome, Cafaro, Ojo
Eksikler: Konan, Bahanack, Doumbia, ChavarriaMarsilya: Mandanda, Sarr, Kamara, Rolando, Amavi, Lopez, Strootman, Gustavo, Ocampos, Balotelli, Radonjic
Eksikler: Rami, Payet, Thauvin (Cezalı), Sakai (Ülkesinin milli takımında)