Ligue 1 için belirlenen tarih 17 Haziran

Fransa'da Profesyonel Futbol Ligi Yönetim Kurulu, yayınladığı basın açıklamasıyla 2019-20 sezonu için planlanan tarihleri duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan 'in geleceği belirlenmeye başladı.

Profesyonel Futbol Ligi, yayınladığı resmi açıklamayla uzun süredir üzerinde konuşulan konuya açıklık getirdi.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Yönetim Kurulu'nun 10 Nisan'daki toplantıda yaptığı oylama sonucunda Ligue 1 ve Ligue 2'de 2019-20 sezonunun 17 Haziran'da yeniden başlatılması, play-offlar hariç normal sezonun 25 Temmuz'da bitirilmesi ve 2020-21 sezonunun 22-23 Ağustos'ta başlatılması yönünde görüş birliğine varılmıştır"

Aynı basın açıklamasında kesin kararın verilmesi için Fransa hükümetinin Nisan sonunda yapacağı açıklama ve UEFA'nın 23 Nisan'daki toplantıda açıklayağı kararların beklendiği belirtildi.