Genç oyuncu, Fransa'da oynadığı futbolla Arteta'nın iştahını kabartıyor.

NE OLDU? Balogun, Ligue 1'de Altın Ayakkabı yarışında dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'yi geride bırakarak etkileyici performansını krallıkla süsledi.

Genç oyuncu, Reims'in Lorient'le karşılaştığı Ligue 1 mücadelesinde hat-trick yaparak takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Arsenal'dan kiralık olarak Reims'in kadrosuna katıla 21 yaşındaki golcü, oynadığı son üç maçta 5 gol katkısında bulundu.

PSG'ye karşı oynadıkları maçın son dakikalarında da sahneye çıkan Balogun, takımının sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasını sağladı.

Ve maçın ardından Mbappe, Reims maçında kaçırdığı pozisyonlar için daha fazla üzülmek zorundaydı...

BÜYÜK RESİM: Balogun, bu sezon Reims için istikrarlı bir golcü oldu ve Ligue 1'de 14 gol atarak takımını beklenmedik bir ilerleme sürecine aldı.

Şu anda Ligue 1'de gol krallığı listesinde zirvede bulunan Balogun, Kylian Mbappe'yi geride bırakarak performansıyla göz kamaştırıyor.

NE SÖYLEDİLER?: Reims Teknik Direktörü William Still, PSG'ye karşı son dönemde gösterdiği kahramanlığın ardından genç oyuncusu hakkında şöyle konuştu:

"O süper eksiksiz bir forvet. Sırtını kaleye vererek derinlemesine de oynayabiliyor.

"Teknik olarak çok temiz bir oyuncu. Golü atıyor ve son derece kararlı..."

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BALOGUN İÇİN SIRADA NE VAR? Genç golcü, Reims adına gollerine devam ederek takımını Ligue 1 için güvenli bir konuma taşımak amacında.

Ve şüphesiz ki sezon sonunda, Premier Lig devi Arsenal'a dönerek gollerine İngiltere'de devam etmeyi arzuluyor.