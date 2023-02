Belçikalı genç hoca, Fransa'nın güçlü takımlarına kök söktürüyor.

Fransa Ligue 1'de çalışan ve şu anda en genç teknik direktör olarak dikkat çeken Will Still, hikayesiyle adından söz ettiriyor.

Ligue 1 ekibi Reims'inn başında olan genç hocanın kariyeri, Football Manager tutkusu sayesinde profesyonel bir düzeye ulaştı.

Reims'in başına Ekim ayında geçen 30 yaşındaki teknik direktör, Ligue 1'de yenilgi yaşamadı.

Genç hocasıyla 6 beraberlik alan Reims, 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Reims, başarılı bir şekilde ilerleyen, ancak UEFA Pro lisansı bulunmayan Will Still için her maç 25 bin Euro para cezası ödemeyi de göze alıyor.

Will Still, onu bu denli bir yolculuğa çıkaran futbol sevgisi hakkında ise şöyle konuşuyor:

"Çocukken bu konuda takıntılı hale geldim ve Football Manager, içimde sahip olduğum şeyi ateşledi."

Getty Images

PSG'ye yenilmedi

Ligue 1'de 29 puanla 11. sırada bulunan Reims, son maçında kendi sahasında Lorient'i 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Still'in ekibi, bu maçtan önce PSG deplasmanında 90+6'da buldukları golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmayı başardı.

Belçikalı genç hocanın takımı Reims'in, yıldızlarla dolu PSG karşısındaki performansı futbolseverlerin takdirini kazandı.

Geçtiğimiz sezon ülkesi Belçikanın köklü ekiplerinden Standart Liege'de yardımcı antrenörlük görevinde olan Still, video analisti olarak da çalışma fırsatı buldu.

Temmuz 2011'den bu yana antrenörlük yapan ve Preston, VV St. Truiden, Lierse SK, KFCO Beerschot gibi takımlarda çalışan Still, Benfica'da bulduğu şansı da iyi değerlendirdi.

Ve böylece, Avrupa'nın beş büyük ligindeki genç hocaların tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden birisi olacak gibi görünüyor.