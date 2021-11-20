PSG formasıyla ilk golünü Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kaydeden Lionel Messi, ardından aynı arenadaki RB Leipzig maçında da iki gol birden atmıştı.

Ancak Arjantinli yıldız, Ligue 1'de süre aldığı altı maçta yeni takımıyla gol bulamamıştı. Messi 14. haftada oynanan Nantes maçında sahneye çıktı ve Ligue 1 kariyerinin ilk golünü kaydetmenin sevincini yaşadı.

87. dakikada yıldız oyuncu, ceza sahası dışında topu uzak köşeye göndererek kendisiyle özdeşleşen gollerden birine daha imza attı.

Neler söylendi?

Karşılaşmanın ardından Amazon Prime'a konuşan yıldız oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Ligde ilk golümü attığım için mutluyum, bunu gerçekten istiyordum.”

“Bu maçta golden önce bazı fırsatlar yakaladım, daha önceki maçlarda da yakaladığım şanslar olmuştu. Ama sonuç olarak ligdeki ilk golümü attığım için mutluyum.”

“Şampiyonlar Ligi’nde zaten gol sevinci yaşamıştım. Bunu ligde de başardığım için çok sevinçliyim.”

PSG’yi neler bekliyor?

Ligue 1’de oynadığı 14 maçta 12 galibiyet bir beraberlik alan PSG, puan tablosunun zirvesine yer alıyor.

Pochettino’nun takımı, 24 Kasım tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City deplasmanına konuk olacak. Fransız devi ardından 28 Kasım’da Saint Etienne ile karşılaşacak.