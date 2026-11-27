Rennes, tüm kulvarlarda beş maçtır galibiyet alamamasının ardından Franck Haise'in görevine son verdi. Haise, çalkantılı geçen Ligue 1 sezonunda işini kaybeden son teknik direktör oldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi vermesi beklenen takım için perşembe günü NEC deplasmanında alınan 3-1'lik Avrupa Ligi yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Takımın başına geçici olarak üç kulüp çalışanı geçti.

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Rennes, Haise ile yollarını ayırdı

Rennes, Haise'in teknik direktörlük görevine son verildiğini cuma günü doğruladı. Yardımcıları Johann Ramare ve Lilian Nalis de kulüpten ayrıldı. Karar, NEC deplasmanında alınan 3-1'lik Avrupa Ligi yenilgisinden bir gün sonra geldi. Bu sonuçla Rennes'in tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti beş maça çıktı.

Foot Mercato ve L'Equipe, Get French Football News'un aktardığı üzere, günün erken saatlerinde Haise'in görevden alınabileceğini bildirmişti. Rennes, 25 Ekim'de Strasbourg'u 3-0 yendiğinden beri kazanamıyor. Haise'in soyunma odasının bir bölümünün desteğini kaybettiği de belirtiliyordu.

Ligue 1'deki çalkantının son kurbanı

Haise, bu sezon Ligue 1'de işini kaybeden teknik direktörlerin giderek uzayan listesine eklendi. Lens, eylül ayında yalnızca dört lig maçının ardından Dino Toppmoller'in görevine son verdi. Kulüp, onun yerine gelen Yannick Cahuzac ile de Şampiyonlar Ligi'nde alınan 9-1'lik ağır yenilginin ardından 12 Kasım'da yollarını ayırdı.

Le Havre, Ligue 1'de galibiyetsiz geçen dokuz maçın ardından 31 Ekim'de Didier Digard'ın görevine son verdi. Lens ise iki hafta sonra Digard'ı göreve getirdi. Strasbourg da geçen hafta Hugo Oliveira'nın yerine Swansea'nin eski teknik direktörü Vitor Matos'u getirdi.

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Beklentiler karşılanmadı

Rennes, kadrosunu güçlendirip teknik direktörünü takımda tutmasının ardından sezona Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verme beklentisiyle girmişti. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Geçen sezonun ortasında göreve gelip kulübü Avrupa Ligi'ne taşıyan Haise, Rennes Ligue 1'de dokuzuncu sıradayken ayrılıyor.

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Takımın Avrupa'daki mücadelesi de durakladı. Rennes, lig aşamasında yalnızca OFI Crete karşısında galibiyet alabildi. Kulüp başkanı Arnaud Pouille'in de kötü gidişat nedeniyle görevinin tehlikede olduğu bildiriliyor.

Takımı geçici olarak üç kişi yönetecek

Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre ve Herve Sekli, pazar günkü Toulouse deplasmanından itibaren takımın yönetimini geçici olarak üstlenecek.

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Rennes, hızla kötüye giden sezonunu toparlamaya çalışırken şimdi kalıcı bir teknik direktör bulmak zorunda.