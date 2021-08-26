Ligue 1 artık Avrupa'nın en büyük beşinci ligi değil
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Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Monaco'nun Shakhtar Donetsk'e elenmesi ve Benfica'nın PSV Eindhoven'ı geçip gruplara kalmasıyla birlikte UEFA'nın ülke sıralaması da değişikliğe uğradı.
Dünyanın en iyi 5 ligi arasında gösterilen Fransa Ligue 1, yerini Portekiz Ligi'ne bıraktı. Bu durum dünya basınında Paris Saint-Germain'e yeni transfer olan Lionel Messi'nin artık dünyanın en iyi beş liginde oynamayacağı şeklinde yorumlandı.
Gazeteci Hüseyin Özkök'ün belirttiğine göre UEFA ülkeler sıralamasında Portekiz son olarak 2015-2016 sezonunda 5. sıraya çıkmış ve 2016-2017 sezonunda ise 5. basamağı tekrar Fransa'ya devretmişti.
Alınan sonuçların ardından UEFA ülke sıralaması şu şekilde güncellendi.
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