Ligue 1 artık Avrupa'nın en büyük beşinci ligi değil

Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçların ardından yeniden şekillenen ülke sıralamasında Portekiz Fransa'yı geçerek beşinciliğe yerleşti.

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Monaco'nun Shakhtar Donetsk'e elenmesi ve Benfica'nın PSV Eindhoven'ı geçip gruplara kalmasıyla birlikte UEFA'nın ülke sıralaması da değişikliğe uğradı.

Dünyanın en iyi 5 ligi arasında gösterilen Fransa Ligue 1, yerini Portekiz Ligi'ne bıraktı. Bu durum dünya basınında Paris Saint-Germain'e yeni transfer olan Lionel Messi'nin artık dünyanın en iyi beş liginde oynamayacağı şeklinde yorumlandı.

After last night’s Champions League qualification results, UEFA have confirmed the Portuguese league has overtaken Ligue 1 as the 5th best league in the world, meaning Lionel Messi no longer plays his football in a top 5 league… 😳 pic.twitter.com/rGrS9Ic85R — SPORTbible (@sportbible) August 25, 2021

Gazeteci Hüseyin Özkök'ün belirttiğine göre UEFA ülkeler sıralamasında Portekiz son olarak 2015-2016 sezonunda 5. sıraya çıkmış ve 2016-2017 sezonunda ise 5. basamağı tekrar Fransa'ya devretmişti.

UEFA ülkeler sıralamasında Portekiz 2015/16 sezonunda en son 5. sıradaydı. Fransa hemen arkasındaydı. 2016/17 sezonunda ise 5. basamağı Fransa devralmıştı. Dün akşamki sonuçların ardından 5 sezon sonra Portekiz yeniden Fransa'nın üzerine çıktı. Bakalım sezon sonuna dek sürecek mi — Hüseyin Özkök (@huseyinozkok) August 26, 2021

Alınan sonuçların ardından UEFA ülke sıralaması şu şekilde güncellendi.