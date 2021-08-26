Ligue 1

Ligue 1 artık Avrupa'nın en büyük beşinci ligi değil

Emre Sarıkuş
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Getty
Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçların ardından yeniden şekillenen ülke sıralamasında Portekiz Fransa'yı geçerek beşinciliğe yerleşti.

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Monaco'nun Shakhtar Donetsk'e elenmesi ve Benfica'nın PSV Eindhoven'ı geçip gruplara kalmasıyla birlikte UEFA'nın ülke sıralaması da değişikliğe uğradı. 

Dünyanın en iyi 5 ligi arasında gösterilen Fransa Ligue 1, yerini Portekiz Ligi'ne bıraktı. Bu durum dünya basınında Paris Saint-Germain'e yeni transfer olan Lionel Messi'nin artık dünyanın en iyi beş liginde oynamayacağı şeklinde yorumlandı. 

Gazeteci Hüseyin Özkök'ün belirttiğine göre UEFA ülkeler sıralamasında Portekiz son olarak  2015-2016 sezonunda 5. sıraya çıkmış ve 2016-2017 sezonunda ise 5. basamağı tekrar Fransa'ya devretmişti. 

 Alınan sonuçların ardından UEFA ülke sıralaması şu şekilde güncellendi.

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