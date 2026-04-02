Ligue 1 2026 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

Fransa'da Ligue 1 sezonunun heyecan dolu bir finaline doğru ilerliyoruz. PSG ile Lens arasında yaşanan şampiyonluk yarışı bir yana, Marsilya, Lyon, Lille ve Monaco gibi birkaç kulüp de Avrupa kupalarına katılma hakkı için mücadele ediyor.
Önümüzdeki haftanın öne çıkan maçları arasında Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak Lens - PSG ve Parc des Princes'te oynanacak PSG - Lyon maçları yer alıyor.
GOAL, bu sezon Ligue 1'de oynanacak bir maçın biletini alarak Fransız futbol hayallerinizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin.
Yaklaşan Ligue 1 maç takvimi
|Tarih
|Maç programı (CET)
|Mekan
|Biletler
|10 Nisan Cuma
|Paris FC - Monaco (19:00)
|Stade Jean Bouin (Paris)
|Biletler
|Marsilya - Metz (21:05)
|Velodrome Stadyumu (Marsilya)
|Biletler
|11 Nisan Cumartesi
|Auxerre - Nantes (19:00)
|Stade de l'Abbe-Deschamps (Auxerre)
|Biletler
|Rennes - Angers (21:05)
|Roazhon Park (Rennes)
|Biletler
|12 Nisan Pazar
|Nice - Le Havre (17:15)
|Allianz Riviera (Nice)
|Biletler
|Toulouse - Lille (17:15)
|Toulouse Belediye Stadyumu (Toulouse)
|Biletler
|Lyon - Lorient (20:45)
|Groupama Stadyumu (Lyon)
|Biletler
|17 Nisan, Cuma
|Lens - Toulouse (20:45)
|Stade Bollaert-Delelis (Lens)
|Biletler
|Cumartesi, 18 Nisan
|Lorient - Marsilya (17:00)
|Stade du Moustoir - Yves Allainmat (Lorient)
|Biletler
|Angers - Le Havre (19:00)
|Raymond Kopa Stadyumu (Angers)
|Biletler
|Lille - Nice (21:05)
|Decathlon Arena - Pierre-Mauroy Stadyumu (Lille)
|Biletler
|19 Nisan Pazar
|Monaco - Auxerre (15:00)
|Stade Louis II (Monaco)
|Biletler
|Metz - Paris FC (17:15)
|Saint-Symphorien Stadyumu (Metz)
|Biletler
|Nantes - Brest (17:15)
|Stade de la Beaujoire (Nantes)
|Biletler
|Strasbourg - Rennes (17:15)
|Stade de la Meinau (Strasbourg)
|Biletler
|PSG - Lyon (20:45)
|Parc des Princes (Paris)
|Biletler
Ligue 1 biletleri nasıl alınır
Ligue 1 maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi web sitelerini ziyaret etmektir.
Bir hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Biletler genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce satışa çıkar.
PSG gibi en büyük kulüplerin maç biletleri genellikle çabuk tükenirken, diğer birçok takımın biletlerine ulaşmak daha kolaydır.
Biletler resmi kanallardan tükenmişse veya son dakika biletleri kapmak istiyorsanız, Viagogo gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.
Ligue 1 biletleri ne kadar?
Ligue 1 maç biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kademeler kulüpten kulübe farklılık gösterir.
Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumlardaki koltuk konumları da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaraya sahip koltuklar en yüksek fiyata sahiptir.
Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; "Le Classique" (PSG - Marsilya) ve "Le Derby des Olympiques" (Olympique Lyonnais - Marsilya) gibi büyük rakiplerle oynanan önemli maçlar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.
2025-26 Ligue 1 kulüpleri bilet fiyatlarına göre
|Kulüp
|Stadyum
|Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin)
|Angers
|Raymond Kopa Stadyumu
|15-60 €
|Auxerre
|Abbe Deschamps Stadyumu
|5-30 €
|Brest
|Francis-Le Ble Stadyumu
|13-37 €
|Le Havre
|Oceane Stadyumu
|10-25 €
|Lens
|Bollaert-Delelis Stadyumu
|25-100 €
|Lille
|Pierre-Mauroy Stadyumu
|13-37 €
|Lorient
|Stade du Moustoir
|20-60 €
|Lyon
|Groupama Stadyumu
|30-100 €
|Marsilya
|Velodrome Stadyumu
|10-55 €
|Metz
|Saint-Symphorien Stadyumu
|15-80 €
|Monako
|Louis II Stadyumu
|10-25 €
|Nantes
|Beaujoire Stadyumu
|18-43 €
|Nice
|Allianz Riviera
|10-50 €
|Paris FC
|Stade Jean-Bouin
|8-10 €
|Paris Saint-Germain
|Parc des Princes
|35-100 €
|Rennes
|Roazhon Park
|9-58 €
|Strasbourg
|Meinau Stadyumu
|15-35 €
|Toulouse
|Toulouse Stadyumu
|10-35 €
Ligue 1 VIP biletleri nasıl satın alınır?
Ligue 1 konukseverlik biletleri satın almak istiyorsanız, kulüplerin resmi web sitelerini kontrol etmenizde fayda var.
Konaklama seçenekleri, hangi takımı izleyeceğinize ve hangi paketi satın almak istediğinize göre değişiklik gösterir.
Yiyecek ve içecekler genellikle tüm paketlere dahildir; üst düzey seçeneklerde ise kaliteli yemek deneyimleri sunulur.
Ligue 1 sezonundan ne beklemeli?
Fransız ligi (Ligue 1), Avrupa ve dünya çapındaki futbolseverler arasında her zaman büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur, ancak Paris Saint-Germain'in geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sansasyonel zafer, ligin popülaritesini daha da artırmıştır.
Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry ve Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) ve Michel Platini (Nancy) gibi birçok ünlü Fransız oyuncu, etkileyici kariyerlerine kendi ülkelerinde başlamıştır.
Ligue 1, genç Fransız yetenekleri yetiştiren bir yuva olarak tanınmasının yanı sıra, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha ve Amine Gouiri gibi günümüzün dünya çapındaki yetenekleri de burada forma giymektedir.
Paris Saint-Germain, son zamanlarda Ligue 1'in en önde gelen takımı olmuştur ve Parc des Princes'te onları izlemek için bilet talebi her zaman yüksektir. Geçen sezon, Les Rouge-et-Bleu için bir başka dominant sezon oldu; takım, Coupe de France'ı da kupa koleksiyonuna ekleyerek 11 yıl içinde dördüncü üst üste Fransa ligi şampiyonluğuna ve sekizinci iç saha dublesine ulaştı.
Luis Enrique'nin öğrencileri sadece ulusal sahada hakimiyet kurmakla kalmadı, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale yükselerek Avrupa'daki kötü şansını da kırdı. Bu, Parisliler için 1996'da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazandıklarından bu yana ilk büyük Avrupa şampiyonluğuydu.
Geçen sezon tarihinde 15. kez Ligue 1 ikincisi olan Marsilya, Fransa’da en yüksek ortalama seyirci sayısına sahip takımdır; Stade Vélodrome’da (günümüzde Orange Vélodrome olarak bilinir) oynanan maçlarını 60.000’den fazla seyirci izlemektedir. Marsilya ayrıca Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Fransız takımı olarak tarihe geçmiştir.
Fransız efsane Didier Deschamps'ın kaptanlığını yaptığı ve Basile Boli ve Marcel Desailly gibi isimlerin yer aldığı takım, 1993'te Münih'te oynanan finalde AC Milan'ı 1-0 yenerek Avrupa'nın kralı oldu.
Ligue 1 maçlarını nasıl izleyebilirim?
PSG'nin geçen sezon Avrupa şampiyonu olmasına rağmen, İngiltere'deki TV yayıncıları 2025/26 sezonu için Ligue 1'in yayın haklarını satın almamaya karar verdi.
Ancak ABD'de Ligue 1 maçları beIn Sports, beIn Sports Connect ve Fubo'da yayınlanacak.
Fubo, ilk ay 45,99 dolar, sonraki aylar için ise aylık 55,99 dolar olan yeni 'Fubo Sports' dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunuyor. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, sadeleştirilmiş ve spor odaklı bir yapıya sahip.
Diğer Fubo planları arasında 'Pro' paketi (aylık 73,99 $), 'Elite' paketi (aylık 83,99 $) ve 'Deluxe' paketi (aylık 103,99 $) bulunmaktadır. Ayrıca İspanyolca spor ve eğlence kanalları sunan bir 'Latino' paketi de mevcuttur.
Fubo, tüm planları için yeni abonelere 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunmaktadır.