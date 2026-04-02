Ligue 1 2026 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

Fransa'da Ligue 1 sezonunun heyecan dolu bir finaline doğru ilerliyoruz. PSG ile Lens arasında yaşanan şampiyonluk yarışı bir yana, Marsilya, Lyon, Lille ve Monaco gibi birkaç kulüp de Avrupa kupalarına katılma hakkı için mücadele ediyor.

Önümüzdeki haftanın öne çıkan maçları arasında Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak Lens - PSG ve Parc des Princes'te oynanacak PSG - Lyon maçları yer alıyor.

GOAL, bu sezon Ligue 1'de oynanacak bir maçın biletini alarak Fransız futbol hayallerinizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin.

Yaklaşan Ligue 1 maç takvimi

Tarih Maç programı (CET) Mekan Biletler 10 Nisan Cuma Paris FC - Monaco (19:00) Stade Jean Bouin (Paris) Biletler Marsilya - Metz (21:05) Velodrome Stadyumu (Marsilya) Biletler 11 Nisan Cumartesi Auxerre - Nantes (19:00) Stade de l'Abbe-Deschamps (Auxerre) Biletler Rennes - Angers (21:05) Roazhon Park (Rennes) Biletler 12 Nisan Pazar Nice - Le Havre (17:15) Allianz Riviera (Nice) Biletler Toulouse - Lille (17:15) Toulouse Belediye Stadyumu (Toulouse) Biletler Lyon - Lorient (20:45) Groupama Stadyumu (Lyon) Biletler 17 Nisan, Cuma Lens - Toulouse (20:45) Stade Bollaert-Delelis (Lens) Biletler Cumartesi, 18 Nisan Lorient - Marsilya (17:00) Stade du Moustoir - Yves Allainmat (Lorient) Biletler Angers - Le Havre (19:00) Raymond Kopa Stadyumu (Angers) Biletler Lille - Nice (21:05) Decathlon Arena - Pierre-Mauroy Stadyumu (Lille) Biletler 19 Nisan Pazar Monaco - Auxerre (15:00) Stade Louis II (Monaco) Biletler Metz - Paris FC (17:15) Saint-Symphorien Stadyumu (Metz) Biletler Nantes - Brest (17:15) Stade de la Beaujoire (Nantes) Biletler Strasbourg - Rennes (17:15) Stade de la Meinau (Strasbourg) Biletler PSG - Lyon (20:45) Parc des Princes (Paris) Biletler

Ligue 1 biletleri nasıl alınır

Ligue 1 maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi web sitelerini ziyaret etmektir.

Bir hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Biletler genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce satışa çıkar.

PSG gibi en büyük kulüplerin maç biletleri genellikle çabuk tükenirken, diğer birçok takımın biletlerine ulaşmak daha kolaydır.

Biletler resmi kanallardan tükenmişse veya son dakika biletleri kapmak istiyorsanız, Viagogo gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.

Ligue 1 biletleri ne kadar?

Ligue 1 maç biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu kademeler kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumlardaki koltuk konumları da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaraya sahip koltuklar en yüksek fiyata sahiptir.

Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; "Le Classique" (PSG - Marsilya) ve "Le Derby des Olympiques" (Olympique Lyonnais - Marsilya) gibi büyük rakiplerle oynanan önemli maçlar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar da buna göre artar.

2025-26 Ligue 1 kulüpleri bilet fiyatlarına göre

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin) Angers Raymond Kopa Stadyumu 15-60 € Auxerre Abbe Deschamps Stadyumu 5-30 € Brest Francis-Le Ble Stadyumu 13-37 € Le Havre Oceane Stadyumu 10-25 € Lens Bollaert-Delelis Stadyumu 25-100 € Lille Pierre-Mauroy Stadyumu 13-37 € Lorient Stade du Moustoir 20-60 € Lyon Groupama Stadyumu 30-100 € Marsilya Velodrome Stadyumu 10-55 € Metz Saint-Symphorien Stadyumu 15-80 € Monako Louis II Stadyumu 10-25 € Nantes Beaujoire Stadyumu 18-43 € Nice Allianz Riviera 10-50 € Paris FC Stade Jean-Bouin 8-10 € Paris Saint-Germain Parc des Princes 35-100 € Rennes Roazhon Park 9-58 € Strasbourg Meinau Stadyumu 15-35 € Toulouse Toulouse Stadyumu 10-35 €

Ligue 1 VIP biletleri nasıl satın alınır?

Ligue 1 konukseverlik biletleri satın almak istiyorsanız, kulüplerin resmi web sitelerini kontrol etmenizde fayda var.

Konaklama seçenekleri, hangi takımı izleyeceğinize ve hangi paketi satın almak istediğinize göre değişiklik gösterir.

Yiyecek ve içecekler genellikle tüm paketlere dahildir; üst düzey seçeneklerde ise kaliteli yemek deneyimleri sunulur.

Ligue 1 sezonundan ne beklemeli?

Fransız ligi (Ligue 1), Avrupa ve dünya çapındaki futbolseverler arasında her zaman büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur, ancak Paris Saint-Germain'in geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sansasyonel zafer, ligin popülaritesini daha da artırmıştır.

Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry ve Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) ve Michel Platini (Nancy) gibi birçok ünlü Fransız oyuncu, etkileyici kariyerlerine kendi ülkelerinde başlamıştır.

Ligue 1, genç Fransız yetenekleri yetiştiren bir yuva olarak tanınmasının yanı sıra, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha ve Amine Gouiri gibi günümüzün dünya çapındaki yetenekleri de burada forma giymektedir.

Paris Saint-Germain, son zamanlarda Ligue 1'in en önde gelen takımı olmuştur ve Parc des Princes'te onları izlemek için bilet talebi her zaman yüksektir. Geçen sezon, Les Rouge-et-Bleu için bir başka dominant sezon oldu; takım, Coupe de France'ı da kupa koleksiyonuna ekleyerek 11 yıl içinde dördüncü üst üste Fransa ligi şampiyonluğuna ve sekizinci iç saha dublesine ulaştı.

Luis Enrique'nin öğrencileri sadece ulusal sahada hakimiyet kurmakla kalmadı, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale yükselerek Avrupa'daki kötü şansını da kırdı. Bu, Parisliler için 1996'da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazandıklarından bu yana ilk büyük Avrupa şampiyonluğuydu.

Geçen sezon tarihinde 15. kez Ligue 1 ikincisi olan Marsilya, Fransa’da en yüksek ortalama seyirci sayısına sahip takımdır; Stade Vélodrome’da (günümüzde Orange Vélodrome olarak bilinir) oynanan maçlarını 60.000’den fazla seyirci izlemektedir. Marsilya ayrıca Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Fransız takımı olarak tarihe geçmiştir.

Fransız efsane Didier Deschamps'ın kaptanlığını yaptığı ve Basile Boli ve Marcel Desailly gibi isimlerin yer aldığı takım, 1993'te Münih'te oynanan finalde AC Milan'ı 1-0 yenerek Avrupa'nın kralı oldu.

Ligue 1 maçlarını nasıl izleyebilirim?

PSG'nin geçen sezon Avrupa şampiyonu olmasına rağmen, İngiltere'deki TV yayıncıları 2025/26 sezonu için Ligue 1'in yayın haklarını satın almamaya karar verdi.

Ancak ABD'de Ligue 1 maçları beIn Sports, beIn Sports Connect ve Fubo'da yayınlanacak.

Fubo, ilk ay 45,99 dolar, sonraki aylar için ise aylık 55,99 dolar olan yeni 'Fubo Sports' dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunuyor. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, sadeleştirilmiş ve spor odaklı bir yapıya sahip.

Diğer Fubo planları arasında 'Pro' paketi (aylık 73,99 $), 'Elite' paketi (aylık 83,99 $) ve 'Deluxe' paketi (aylık 103,99 $) bulunmaktadır. Ayrıca İspanyolca spor ve eğlence kanalları sunan bir 'Latino' paketi de mevcuttur.

Fubo, tüm planları için yeni abonelere 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunmaktadır.