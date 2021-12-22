Ligin en kötüsü Jan Oblak'a sahip Atletico Madrid, zirveye Berke Özer ile mi dönecek?

La Liga'da geçtiğimiz sezon 38 maç sonunda 25 gol yiyerek en az gol yiyen takım ünvanıyla şampiyonluğa ulaşan Atletico Madrid, bu sezon henüz 17 maçta 20 gol yerken, dünyaca ünlü kaleci Jan Oblak'ın performansı da sorgulanmaya başlandı.

Lider Real Madrid'in 14 puan gerisine düşen Diego Simeone'nin takımının kalede yaşadığı problem dikkat çekti.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre bu sezon kaleyi bulan 40 şutun 20'sinde gole engel olamayan Sloven kaleci, yüzde 50'lik kurtarış oranıyla geçen sezonki yüzde 81'lik kurtartış oranının çok gerisinde kaldı.

Geçen sezonun ilk 17 maçında sadece 7 gole izin veren Oblak'taki düşüş puan tablosuna da yansıdı.

Sezon başından beri kalesinde 14.13'lük gol beklentisine (xG) izin veren Atletico Madrid buna karşın 20 gol yerken, xG oranına göre beklenenden 5.87 gol fazla yiyen İspanyol ekibinin bu durumu Oblak'ı ligin en kötü performans gösteren kalecisi yapmaya yetti.

La Lig'da bu istatistikte olumlu anlamdaki en büyük farka ise beklenenden 6.38 gol daha az yiyen Sevilla kalecisi Bono imza attı.

Berke Özer'i istemişlerdi

Yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer ile anılan ve sarı-lacivertli takıma resmi teklifte bulunduğu öne sürülen Atletico Madrid'in Oblak'ın formsuzluğunun da etkisiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç kaleciye bir kez daha teklif yapıp yapmayacağı ise netleşmedi.

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından Fenerbahçe'de kaleyi devralan Berke, oynadığı sekiz karşılaşmada yüzde 52'lik kurtarış yüzdesine imza atmıştı.

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