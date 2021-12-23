Lige fırtına gibi giren Ancelotti’nin Real Madrid’i, La Liga puan rekorunu kırabilecek mi?

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'i, bu sezon durdurulamaz seviyede. Real Madrid, La Liga'da büyük bir hızla ilerliyor ve şampiyonluğun açık ara en büyük favorisi. Zaten yeni yıla Sevilla'nın 8 puan önünde lider giriyor.

Real Madrid, 46 puanla rahat bir şekilde lider, bu nedenle Ancelotti'nin takımı bu sezon çok büyük şeyler hedefleyebilir. Tek bir sezonda puan rekorunu kırabilecek mi? Maksimum rakamlara ulaşmak kolay değildir, ancak deneyebilirsiniz. İkinci devrede tüm oyunları kazanırsa, imkansız gibi görünen bir şeyi başaracaklardır.

100 puanla rekor kıran ilk lig şampiyonu, 2011-2012 sezonunda José Mourinho liderliğindeki Real Madrid oldu. Sadece bir sezon sonra Barcelona, ​​başkent takımının rekoruna ulaştı. 2012-2013 sezonunda Tito Vilanova liderliğindeki Barça takımı da 100 puana ulaştı. Ancak şimdiye kadar kimse bu sayıyı geçmeyi başaramadı.

19 maçta 46 puanla Madrid 2021-22 sezonunu 103 puanla bitirebilir. Elbette bunun için geriye kalan 19 karşılaşmadan zaferle ayrılması gerekiyor. Bir beraberlikle 18 maç kazanırsan, 101 puana ulaşırsın ve bu puana ulaşan tek takım olabilirsin. Bir yenilgi ise Ancelotti'nin Mourinho ve Vilanova ile puanını eşitlemesi anlamına geliyor.