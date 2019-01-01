Lig ve kupa şampiyonu aynı takım olursa, Avrupa Ligi'ne hangi takım direkt gidecek?

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan üç takımdan biri, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanırsa, Avrupa Ligi'ne hangi takım direkt gidecek?

Ziraat Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Ümraniyespor'u her iki maçta da 1-0'la geçen Akhisarspor, adını finale yazdırdı. İkinci finalist ise yarı final rövanşında, Evkur ve arasında oynanacak olan karşılaşmanın ardından belli olacak. Karşılaşma 25 Nisan Perşembe günü saat 20:00'da A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Peki ya Galatasaray, hem ligi hem kupayı aynı anda müzesine götürürse? O zaman 'ne direkt giden takım kim olacak?

Normalde Türkiye Kupası'nı kazanan takım, eğer ligde ilk ikiye girememişse, yani Şampiyonlar Ligi oynamaya hak kazanmamışsa, bir sonraki sezon Avrupa Ligi'ne direkt katılıyor.

Aynı takım hem ligi hem kupayı kazanırsa, ligi üçüncü bitiren takım, Avrupa Ligi'ne herhangi bir ön eleme maçı oynamadan direkt katılma hakkı kazanacak. Ayrıca lig dördüncüsüyle birlikte beşinci olan takımın da Avrupa Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı olacak.