İttihad'ın Alman teknik direktörü Jens Wissing'in geleceğine dair soru işaretleri, teknik adamı taraftar ve medya baskısı altına sokan bir dizi olumsuz sonucun ardından arttı. Roshn Ligi'nde Hilal'e karşı 3-2 kaybedilen klasikonun ardından AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Şebab Ehli'ye 2-1 yenilmek de bu tabloya eklendi. Ancak kulüp yönetiminin tutumu, takımın etrafını saran öfke halinden farklı görünüyor.

Basında yer alan haberlere göre, İttihad içinden bir yetkili kaynağa dayandırılan bilgilerde, son iki maçtaki kötü sonuçların ardından maruz kaldığı eleştirilere rağmen yönetimin mevcut dönemde Wissing'i görevden alma niyeti bulunmuyor. Zira yönetim, onu uzun vadeli bir projeye sahip bir teknik direktör olarak görüyor ve kulübün hedeflerine ulaşması için gereken desteği kendisine sağlamayı planlıyor.

Hilal karşısındaki yenilgi, İttihad'a maçın puanlarını kaybettiren savunma hatalarını ortaya çıkarmıştı. Sorunlar Şebab Ehli karşısında yeniden nüksetti; takım, Alman teknik direktörün "kolay" olarak nitelendirdiği hatalar sonucu iki gol yedi ve yerel ligdeki kötü sonucu telafi etmeyi umduğu bir mücadeleyi kaybetti.

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Wissing, Asya'daki karşılaşmanın ardından takımının istenen seviyeyi ortaya koymadığını kabul ederek hataların analiz edilmesi ve düzeltilmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Baskılara rağmen İttihad yönetiminin, geçen temmuz ayında 2028 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle anlaştığı teknik direktöründen hızlı bir şekilde vazgeçmeye hazır olduğu görülmüyor. Bu yaklaşım, kulübün göreve gelmesinden kısa bir süre sonra yeni bir değişikliğe başvurmak yerine teknik ekibe daha istikrarlı bir sistem kurma fırsatı verme isteğini yansıtıyor.

Buna karşılık Wissing, yönetimin kendisine duyduğu güveni savunmadaki açıkları gidermek ve saha içindeki kararların kalitesini artırmak için kullanmak zorunda olacak. Özellikle İttihad'ın sergilediği olumlu başlangıç beklenti çıtasını yükseltti ve taraftarların kulübün hedefleriyle uyumlu sonuçlar beklemesine yol açtı.

Teknik projeye bağlılık ile sonuçların baskısı arasında, önümüzdeki maçlar Alman teknik direktörün dengeyi yeniden kurma kapasitesi ve görevine devam etme kararının ölçülebilir göstergelere dayandığını kanıtlaması açısından önemli bir sınav olmayı sürdürüyor.