Al-Nassr, Suudi Roshen Ligi'nin 28. haftasında Al-Akhdoud'u 2-0 mağlup ederek yeni bir tarihi rekor kırdı. Takım, bu maçta üstünlüğünü kanıtladı ve bu sezonki güçlü performansını sürdürdüğünü gösterdi.

Bu zafer, Al-Nassr'ın hem hücum performansı hem de taktiksel disiplin açısından yaşadığı teknik istikrarı ve olumlu sonuçları yansıtıyor. Bu da takımın liderliğini pekiştirmesini ve önümüzdeki haftalarda şampiyonluğu garantilemeye bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

Al-Nassr, Suudi Roshen Ligi'nde üst üste 14. galibiyetini elde ederek bu sezonki olağanüstü performansını sürdürdü ve 2013-2014 sezonunda kaydettiği 13 galibiyetlik rekorunu kırdı.

Bu durumda Al-Nassr taraftarlarını sevindiren şey, 2013-2014 sezonunda "Al-Alamy"nin, ikinci sırada yer alan Al-Hilal'in iki puan önünde Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğuna ulaşmış olmasıdır.

Deplasman maçlarında ise "El-Alamy", dikkat çekici üstünlüğünü sürdürerek, kendi sahası dışında üst üste sekizinci galibiyetini elde etti ve bu turnuva tarihindeki en iyi deplasman galibiyet serisini eşitledi. Bu, takımın bu sezon sergilediği zihinsel sağlamlık ve teknik istikrarın açık bir göstergesidir.

Maçta Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo parladı. Ronaldo, ilk yarının 15. dakikasında maçın ilk golünü atarak, Roshen Ligi'nde 100 gole ulaşmasına iki gol kaldı.

Bu galibiyetle Al-Nassr, liderlik koltuğunda 73 puana ulaşırken, Al-Akhdoud 16 puanla 17. sırada kaldı ve Al-Nassr ile ikinci sıradaki Al-Hilal arasındaki puan farkı 5'e indi.



