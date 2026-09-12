Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, La Liga ile Şampiyonlar Ligi arasında hangisine öncelik verdiği yönündeki bir soruya şaşırtıcı bir yanıt verdi.

Barcelona, Flick yönetiminde son iki sezonda La Liga şampiyonluğunu kazandı; ancak Katalan ekibi 2015'ten bu yana Avrupa kupasını kaldırmanın tadına varamadı.

Barcelona başkanı Joan Laporta, diğer kupalara kıyasla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya öncelik verirken, Flick aynı yaklaşımı benimsemedi ve farklı bir yanıt verdi.

Yarın pazar günü oynanacak Levante maçı öncesinde bugün cumartesi düzenlenen basın toplantısında Flick'e, La Liga'yı takım açısından Şampiyonlar Ligi'ne kıyasla daha az önemli görmesi nedeniyle oyuncularını lig maçlarında motive etmekte zorlanıp zorlanmadığı soruldu.

Alman teknik adam, kıtasal turnuvanın sahip olduğu özel konuma rağmen lig maçlarıyla ilgilenmenin Şampiyonlar Ligi maçlarından farklı olmadığını söyledi.

Flick, "AS" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Son iki yıldan farklı bir şey yok. Şampiyonlar Ligi bir hayal, ama ligi üst üste 3 kez kazanmak muhteşem bir şey olur."

Kendisi açısından en önemli faktörün oyuncuların hazır durumunu sürekli korumak olduğunu vurgulayan Flick, şu açıklamayı yaptı: "Benim için önemli olan her gün nasıl antrenman yaptığımız ve mümkün olan en iyi durumumuzu nasıl koruduğumuz. Kendimize nasıl baktığımız, nasıl dinlendiğimiz ve konsantrasyonumuzu nasıl koruduğumuz."

Ve ekledi: "Oyuncuları destekleyeceğim, onların da en üst seviyelerine nasıl ulaşacaklarını düşünmeleri gerekiyor; biz de bunu başarmalarına yardımcı olacak altyapıya ve uzman kadroya sahibiz."

En dengeli versiyon

Farklı bir bağlamda Barcelona teknik direktörü, mevcut takımın belki de göreve geldiğinden bu yana en dengeli takım olduğunu düşünüyor; gelişmenin yalnızca hücum hattıyla sınırlı kalmadığını, orta saha ve savunmaya da uzandığını, bir dizi oyuncunun dikkat çekici biçimde geliştiğini belirtti.

Şöyle konuştu: "Evet, genel olarak durumun böyle olabileceğini düşünüyorum. Hücumda geliştik, aynı şekilde Rodri gibi oyuncuların Pedri ve Gavi'ye katılmasıyla orta sahada da; savunmaya baktığımızda ise Cubarsi'nin Dünya Kupası'ndan sonra başka bir seviyeye ulaştığını görüyorum."

Ve ekledi: "Cubarsi büyük bir özgüvenle oynuyor, konsantrasyonu yüksek, ayrıca fiziksel açıdan da gelişti; bu bizim için son derece önemli."

Fiziksel hazırlıkta yeni bir felsefe

Teknik adam, fiziksel kondisyon antrenörü olarak teknik ekibe katılan Benjamin Kugel'e de değinerek, konunun yalnızca bir kişiyi değiştirmekle ilgili olmadığını, takım içinde bütünsel bir felsefeyi benimsemekle ilgili olduğunu vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Evet, bu farklı bir felsefe. Konu yalnızca yeni bir fiziksel hazırlık antrenörünün gelmesiyle sınırlı değil, ortak bir vizyonla ilgili. Herkes tek bir takım olarak çalışıyor."

Ve devam etti: "Grup içindeki enerji olumlu, oyuncular bunu hissediyor, ben de hissediyorum. Onları sezon boyunca mümkün olan en üst seviyede tutmamız gerekiyor."

"En önemlisi oyuncular"

Kulüp üyeleri arasında en çok tercih edilen isim olarak Barcelona taraftarının anketlerinde başı çekmesiyle ilgili olarak teknik adam, kendisine özel bir önem atfetmeyi reddetti ve dikkatini gruba ve oyunculara verdiğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Teknik direktör olduğum için kendim hakkında çok konuşmayı sevmiyorum. Ben harika profesyonellerden oluşan bir takımı yönetiyorum ve şu anda işler iyi gidiyor, bundan mutluyum ve yaşananların keyfini çıkarıyorum."

Ve ekledi: "Ancak bu kulüpteki en önemli kişi ben değilim, oyuncular. Her antrenmanda sergiledikleri zihniyete değer veriyorum."

Barcelona, oyuncuları desteklemek için tesislerini geliştiriyor

Flick, maçlar arasındaki günlerin giderek daha önemli hale geldiğine dikkat çekerek, kulübün ayrıca oyuncuların daha iyi toparlanmasına yardımcı olacak şekilde tesislerini geliştirmeye çalıştığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Maçlar arasındaki günler çok önemli. Tesislerimiz düzeyinde bile ilerleme kaydettik. Yakında bitireceğimiz yeni spor salonunu gördünüz; bu oyuncular için iyi olacak ve daha iyi toparlanmalarına yardımcı olacak."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Takımın çevresindeki ortam iyileşirse, her şey daha iyi hale gelir."

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