Lig Kupası'nda ilk finalist Brentford'u 2-0 yenen Tottenham

Tottenham, en son 2014-15 sezonunda final oynadığı Lig Kupası'nda 6 yıl aradan sonra yeniden finalde.

, önceki turlarda önceki tularda dört Premier Lig takımını eleyen Brentford'u 2-0 yenerek Lig Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Kuzey Londra ekibine turu getiren golleri 12. dakikada Moussa Sissoko ve 70. dakikada Heung-Min Son kaydetti. Brentford'da 84. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg'e sert bir faul yapan Josh Da Silva direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Tottenham finalde 6 Ocak Çarşamba günü oynanacak - eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Lig Kupası'nda final 25 Nisan'da oynanacak.

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Tottenham tarihinde daha önce Lig Kupası'nı dört kez kazanmıştı. Jose Mourinho da kariyerinde dört kez bu kupayı kaldırmayı başardı.