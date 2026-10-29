Bugün perşembe sabahının erken saatlerinde İngiltere Lig Kupası "Carabao" çeyrek final kurası çekildi ve Manchester City'ye kolay bir eşleşme çıkarken, Liverpool riskli bir mücadeleye çıkacak.

Manchester City, son 16 turunda Brighton'ı (2-2) berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarıyla geçmişti; Liverpool da Chelsea'yi (1-1) berabere kaldıktan sonra aynı yöntemle elemişti.

Son 16 turu, turnuvanın en büyük sürprizine sahne oldu; Premier Lig şampiyonu Arsenal, dördüncü lig takımı Fleetwood Town karşısında elendi.

Aynı turdaki diğer maçlarda Sunderland, Brentford'u (3-2) yendi; Crystal Palace, ev sahibi Fulham'ı (1-0) saf dışı bıraktı; Bournemouth, Aston Villa karşısında farklı bir galibiyet (3-0) elde etti ve birinci lig ekibi Bradford, Peterborough'yu (2-0) mağlup etti.

Son 16 turunda bugün perşembe günü oynanacak yalnızca bir maç kaldı; Everton ile Newcastle karşılaşması, çeyrek finale yükselenlerin listesini tamamlayacak.

Kuranın tamamı "Sky Sports" ağına göre şu şekilde oluştu:

Fleetwood Town × Everton ya da Newcastle

Manchester City × Bradford

Crystal Palace × Sunderland

Liverpool × Bournemouth

Manchester City'nin, geçen sezon final maçında Arsenal'ı (2-0) mağlup ederek Lig Kupası'nın şampiyonu olduğunu belirtmek gerekir.



