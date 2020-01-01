Lig Kupası (Carabao Cup): Manchester United - Manchester City maçı hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) yarı final ilk maçında Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'yi konuk ediyor.
Old Trafford'da oynanacak ve hakem Mike Dean'in yöneteceği karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Yeni yılda oynadığı ilk maçta ligde Arsenal'e 2-0'lık skorla boyun eğen ve daha sonra FA Cup'ta Wolverhampton ile golsüz berabere kalan Manchester United, 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor.
Turnuvada geçen sezon kupayı müzesine götüren Manchester City'nin hedefi ise bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak olacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
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Sakatlıklarla başı dertte olan Manchester City'de Paul Pogba, Scott McTominay, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo ve Timothy Fosu-Mensah'ın tedavileri sürüyor.
Hafif sakatlıkları bulunan Anthony Martial, Jesse Lingard ve Luke Shaw'un ise maç saatine kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.
Manchester City cephesinde ise sakatlıkları süren Leroy Sane ve Aymeric Laporte dışında önemli bir eksik bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Manchester United: Romero, Wan-Bissaka, Lindelöf, Jones, Williams, Fred, Matic, Greenwood, Lingard, Rashford, Martial
Manchester City: Bravo, Cancelo, Garcia, Fernandinho, Zinchenko, Foden, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Sterling