Lig Kupası (Carabao Cup): Manchester United - Manchester City maçı hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Manchester'ın iki devi kozlarını paylaşıyor...

İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) yarı final ilk maçında , ezeli rakibi 'yi konuk ediyor.

Old Trafford'da oynanacak ve hakem Mike Dean'in yöneteceği karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Yeni yılda oynadığı ilk maçta ligde 'e 2-0'lık skorla boyun eğen ve daha sonra FA Cup'ta Wolverhampton ile golsüz berabere kalan Manchester United, 2020 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Turnuvada geçen sezon kupayı müzesine götüren Manchester City'nin hedefi ise bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak olacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 29 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Takım haberleri

Sakatlıklarla başı dertte olan Manchester City'de Paul Pogba, Scott McTominay, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo ve Timothy Fosu-Mensah'ın tedavileri sürüyor.

Hafif sakatlıkları bulunan Anthony Martial, Jesse Lingard ve Luke Shaw'un ise maç saatine kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.

Manchester City cephesinde ise sakatlıkları süren Leroy Sane ve Aymeric Laporte dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Manchester United: Romero, Wan-Bissaka, Lindelöf, Jones, Williams, Fred, Matic, Greenwood, Lingard, Rashford, Martial

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Manchester City: Bravo, Cancelo, Garcia, Fernandinho, Zinchenko, Foden, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Sterling