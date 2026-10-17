Hilal efsanesi Sami el-Caber, kulüpte geçirdiği uzun yıllar boyunca "Zaim" ile kazandığı en önemli kupayı açıkladı.

El-Caber, Hilal'in "X" platformundaki resmi hesabına yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Pek çok kupa kazandık, ancak benim için en önemli kupanın Kurucu Kupası olduğunu düşünüyorum, çünkü bu turnuva her 100 yılda bir düzenleniyor."

Kurucu Kupası yalnızca bir kez, 1999-2000 sezonunda düzenlendi ve Hilal, final maçında Ahli'yi 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Hilal efsanesi şöyle devam etti: "Ayrıca farklı isimlerle düzenlenen Asya lig ve kupa turnuvaları var, Suudi Ligi şampiyonlukları da öyle. Hilal'in kazandığı tüm kupalar hafızamda yer etmiş durumda."

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En iyi golüyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Kesinlikle hicri 1418 yılında Şebab karşısında oynadığımız Kral Kupası finalindeki golüm. Maç, Abdullah el-Cum'an'ın attığı altın golle 3-2 kazanmamızla sona erdi, beraberlik golünü de ben kaydetmiştim."

Sözlerini şöyle tamamladı: "En güzel gollerden biriydi ve kişisel olarak benim için tarihin en güzel gollerinden biri sayılır."

Sami el-Caber'in, 1989 ile 2007 yılları arasında Hilal forması giydiği, bu süreçte İngiliz ekibi Wolverhampton'a kısa süreli bir kiralık dönem yaşadığı ve başta AFC Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok kupanın kazanılmasına katkı sağladığı hatırlatılıyor.



