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Cunha Brazil haitiGetty

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Liderlik yeniden değişti… Brezilya, Almanya’yı mağlup ederek tarihi rekorunu geri aldı

Almanya
Brezilya
Dünya Kupası
Almanya
Brezilya

Dünya Kupası'nda görülmeyen bir yarış...

Brezilya, dünya futbolunun iki devi arasındaki sembolik bir istatistik yarışında, Almanya’yı iki gol farkla geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en iyi hücum hatları sıralamasında yeniden zirveye oturdu.

Brezilya'nın "Globo" kanalına göre, Brezilya milli takımı, bu yılki turnuvada Matheus Cunha'nın Haiti'ye attığı goller sayesinde, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 241'e yükselterek 239 golü olan Almanya'yı geride bıraktı.

Almanya, Curaçao'ya karşı aldığı 7-1'lik ezici galibiyetin ardından geçici olarak liderliği geri almıştı, ancak Seleção bu tarihi istatistiksel mücadelede bir kez daha birinci sırayı geri almayı başardı.

Arjantin 155 golle üçüncü sırada yer alırken, onu 139 golle Fransa ve 128 golle İtalya takip ediyor. Sıralamada, liderler ile diğer takımlar arasında hâlâ büyük bir fark bulunuyor.

Her iki takımın da güçlü hücum gücünü koruduğu göz önüne alındığında, Brezilya ve Almanya arasında Dünya Kupası tarihinin en iyi hücum unvanı için yaşanan kıyasıya rekabetin, 2026 Dünya Kupası boyunca da devam etmesi bekleniyor.

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