Liderlik mücadelesini kim yönetiyor? Deschamps, Fransa ile Norveç arasındaki kritik maçta yer almayacak

Kariyerinin en zorlu sınavında Didier Deschamps, iki görev arasında kalmış durumda: annesine veda etmek ve Dünya Kupası’nda 1. Grubun liderliği için Fransa Milli Takımı’nı yönetmek.

Les Bleus’un yardımcı antrenörü Guy Stéphane geçici olarak takımın başına geçerken, şu soru havada kalıyor: Deschamps, perde arkasından maçın gidişatını ne ölçüde kontrol edebilecek?

Didier Deschamps, Salı günü Irak'ı yendikten sonra 89 yaşında vefat eden annesi Jeanette'in vefat haberini aldıktan sonra acilen ABD'den ayrılmak zorunda kalınca, Norveç maçı öncesi basın toplantısında Deschamps adına konuşma görevini Guy Stéphane üstlendi.

Deschamps, 1. Grubun liderliğini ve 32'li tura yükselme yolunu belirleyecek olan Norveç ile oynanacak kritik maçta yer almayacak. Onun yokluğunda, deneyimli yardımcısı Jay Stefan takımın yönetimini üstlenecek ve talimatları iletecek.

Cenaze gününe kadar iletişim devam etti

Yas tutmasına rağmen, Deschamps ile teknik ekibi arasındaki iletişim kesilmedi. Basın toplantısında duygusal bir şekilde konuşan Stefan, “Düşüncelerim Didier ve ailesiyle birlikte. Sık sık konuşuyoruz, birkaç dakika önce de konuştuk. Yarın cenaze günü olmasına rağmen, maç gününe kadar bu iletişim devam edecek. Bu durumu olabildiğince normal hale getirmek için elimden geleni yapacağım” dedi.

Deschamps’ın, annesine veda ettikten birkaç saat sonra, “Cuma gecesi ile Cumartesi sabahı arasında” ABD’ye dönmesi planlanıyor.

Deschamps, ilk turu lider olarak bitirmekte ısrarcı. Stéphane, “Didier, takımın geri kalanı gibi birinci sırayı istiyor, çünkü lojistik durum tamamen farklı” dedi. İkinci sırada yer almak, daha uzun seyahat süresi ve hem fikstür hem de sıcaklık açısından daha zorlu koşullar anlamına geliyor.