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Bayern Münih basketbol takımı, Bundesliga'nın dev maçında son şampiyon Alba Berlin deplasmanında aldığı ses getiren galibiyetle liderlik farkını açtı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Johannes Thiemann'ın başkente dönüşünde, antrenör Anton Gavel'in ekibi pazar günü 90:79 (46:43) kazandı. Münih ekibi, eylül sonundaki ilk maçta aldığı 95:61'lik net galibiyetin ardından bu sezon Albatroslar karşısında ikinci kez kazandı.

Johannes Voigtmann 19 sayıyla Bayern'in en skorer oyuncusu olurken Jordan Ford, Alba adına 16 sayı kaydetti. Münih ekibi, 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvedeki yerini koruyor. Geçen sezon finalde ezeli rakibinin elinden şampiyonluğu sürpriz biçimde alan Berlin ekibi ise 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle puan tablosunun orta sıralarında bulunuyor.

Alba forveti Joe Wieskamp, Dyn'e yaptığı açıklamada "Sezon uzun, önümüzde daha çok maç var" diyerek kötü başlangıca rağmen iyimserliğini korudu. Wieskamp, "gerçekten iyi bir takıma" karşı Berlin'in "hücumda çok fazla hata yaptığını" söyledi.

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Gavel'in ekibi, millî maç arasından önce salı günü EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak (20.00/MagentaTV). Bu arada Bayern'in millî oyuncuları Oscar da Silva, Justus Hollatz ve Andreas Obst ile Berlin ekibinden Malte Delow, Jack Kayil ve Jonas Mattisseck, Dünya Kupası elemelerinde 2027'de Katar'da düzenlenecek final turnuvasına katılma hakkını elde etmeye çalışacak.

Maç öncesinde, Japonya'da geçirdiği iki yılın ardından yazın Münih'e giden eski Alba kaptanı Thiemann'ın eski takımının sahasına dönüşü merakla bekleniyordu. Ancak oyuncular tanıtılırken ıslıklarla değil, yoğun alkışlarla karşılandı. Thiemann sonuçta 1 sayıda kaldı; Ostbahnhof'taki kapalı gişe arenada 14.500 seyircinin önünde başka oyuncular parladı.

Bayern'den Obst, maçın başlarında iki üçlük isabeti buldu ancak Alba güçlü bir karşılık verdi. Berlin ekibi boyalı alanı kapattı ve hücumda düzenli olarak sayı buldu. Buna rağmen, pivot Austin Wiley'nin henüz sekiz dakika içinde üç faul yaptığı konuk ekip, ikinci çeyrekte ilk kez belirgin biçimde farkı açmayı başardı.

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Bayern, bu bölümde özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden durdurulamadı. Voigtmann da uzak mesafeden, orta mesafeden ve smaçla dikkat çeken sayılar kaydetti. Keskin şutör Obst'un peş peşe attığı iki üçlüğün ardından Münih ekibi farkı 13 sayıya çıkardı (43:30). Ancak Alba, 13:3'lük seriyle devre arasına kadar farkı yeniden azalttı.

Bayern, aranın ardından Berlin ekibinin bu toparlanmasına hemen karşılık verdi. Özellikle oyun kurucu Rokas Jokubaitis ve kaptan Vladimir Lucic'in katkısıyla gelen 17:4'lük seri, Münih ekibini yeniden açık farkla öne taşıdı (63:47). Konuk ekip, son çeyrekte üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.