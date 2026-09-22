38 yaşındaki isim, yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un 44 oyuncudan oluşan XXL kadrosunda gerçek anlamda sorumluluk alan, karakter sahibi isimlerin eksikliğini eleştirdi ve böylece eski menajer Oliver Bierhoff'un çok tartışılan tezini destekledi. Kruse, Bayern Münih'in 31 yaşındaki oyuncusunun kaptanlık pazubandını takmasına rağmen lider figür olmaya uygun olmadığını söyledi: "Benim için Joshua Kimmich, Bayern'de pazubandı taşımasına rağmen bir lider oyuncu değil."

Kruse, görüşünü sahadaki liderlik tanımıyla gerekçelendirdi. 14 kez milli olan eski futbolcu, "Liderlik sadece kaptanlık pazubandıyla ve sert müdahalelerle gösterilmez, liderlik bundan çok daha fazlasıdır. Benim için Kimmich bunun için doğru kişi değil" diyerek düşüncesini net biçimde ortaya koydu.

Eski profesyonel futbolcu, mevcut milli takımın yapısında temel bir sorun görüyor. DFB kadrosunda belirgin karakterler eksik, "çünkü her şey törpülenmiş durumda".

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Jürgen Klopp, DFB takımında Joshua Kimmich'i nerede düşünüyor?

Milli takım teknik direktörü Klopp, kamuoyundaki tartışmalardan bağımsız olarak Kimmich'i merkezde bir lider olarak kesin şekilde planlıyor ve onu tercih ettiği pozisyonda düşünüyor. Münihli oyuncu Dünya Kupası'nda mecburen sağ bek pozisyonunda görev yapmıştı, şimdi ise yeniden savunmacı orta sahayı organize etmesi bekleniyor.

Klopp, "Biz onu bir orta saha oyuncusu olarak görüyoruz" dedi. "Onun hakkında sağ bek olarak konuştuğumuz tek bir görüşme bile yapmadık."

Ancak milli takım teknik direktörü, takım kaptanına yaklaşan görevler konusunda sorumluluk da yükledi. Klopp, kadro açıklaması kapsamında, "İstikrar sadece savunmadan gelir, savunmada nasıl çalıştığınızla ilgilidir ve burada herkese ihtiyacım var. Şimdi mesele, buna kendimizi vermemiz. Bu, Jo için de herkes için olduğu kadar geçerli" ifadelerini kullandı.