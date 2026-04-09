Haftalarca süren bekleyiş ve spekülasyonların ardından gelen gizemli bir adımla, Senegalli teknik direktör Aliou Cissé, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etmesine rağmen, Libya Milli Takımı'ndaki görevinden ani bir şekilde ayrıldığını açıkladı.

Cissé, Instagram'daki resmi hesabından duygusal bir veda mesajı yayınlayarak, "Akdeniz Şövalyeleri" ile bir yılı aşkın süren deneyimine son verdi.

Senegalli teknik direktör göreve Mart 2025'te başlamış ve Eylül 2025'te Angola'ya karşı tarihi bir galibiyetle başlayan sekiz resmi maçta üç galibiyet, dört beraberlik ve sadece bir mağlubiyet elde etmişti.

Nispeten olumlu sonuçlara rağmen, bu dönemde tekrarlanan mali sorunlar yaşandı; maaşının ödenmemiş kısmı aylarca birikti ve Libya Futbol Federasyonu bunu sadece kısmen ödedi.

"Küçük Şeytan" güvenlik güçlerinin elinde... Ekvador efsanesi silahlı soygun suçlamasıyla tutuklandı

Heyecan verici transfer... Mohamed Salah ve Van Dijk yeni bir takımda birlikte oynayacak mı?



Birkaç gün sonra, Angola Futbol Federasyonu, Aliou Cissé'yi milli takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını resmen duyurdu.

Federasyon, yaptığı açıklamada, Aliou Cissé'nin ana hedefinin, Tanzanya, Kenya ve Uganda'da düzenlenecek 2027 Afrika Uluslar Kupası'na Angola'yı hazırlamak olduğunu belirtti.

Angola'nın geçen turnuvada iki beraberlik ve bir mağlubiyetle grup aşamasından elenmesinin ardından bu, büyük bir zorluk olarak görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde hızlı bir anlaşmaya varıldı, bu da Aliou Cissé'nin bugün Perşembe günü resmi olarak görevine başlamasına ve "Balancas Negras"ı Haziran ayında uluslararası ara dönemde oynanacak dostluk maçları da dahil olmak üzere gelecekteki zorluklara hazırlamasına olanak tanıyor.