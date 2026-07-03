Liao eleştirilere meydan okuyor: Ronaldo için mücadele ediyoruz… O da bizi asla hayal kırıklığına uğratmıyor

Portekizli Rafael Leão, Portekiz milli takımının tüm oyuncularının 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak ve bunu kaptanları Cristiano Ronaldo’ya armağan etmek için mücadele ettiklerini vurguladı; tecrübeli yıldızın, tarihi kariyerinde hâlâ eksik olan tek şampiyonluğu kazanmayı hak ettiğini belirtti.

Ronaldo, bu sabah erken saatlerde Hırvatistan’ı 2-1 yenerek Portekiz’i son 16 turuna taşımayı başardı ve maçın ilk golünü penaltıdan attı.

Liao, basına yaptığı açıklamada, Ronaldo’nun milli takımın hazırlık dönemi boyunca hem antrenmanlarda hem de maçlarda elinden gelenin en iyisini yaptığını belirterek, onun büyük adanmışlığının takım arkadaşlarına turnuvada ellerinden gelenin en iyisini yapmak için ek bir motivasyon sağladığını vurguladı.

Liao, “Bu şampiyonluğu Cristiano Ronaldo’ya ithaf etmek istiyoruz, çünkü bu onun hâlâ kazanamadığı tek şampiyonluk” diye ekledi.

Portekizli yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Hazırlık dönemi boyunca elinden gelenin en iyisini yaptı ve biz de onu her zaman desteklemeye çalışıyoruz, çünkü ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, kritik anlarda bizi asla yüzüstü bırakmaz.”

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Portekiz milli takım oyuncularının Ronaldo’yu saha içindeki projenin lideri olarak gördüklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Takım arkadaşları olarak, onun sakin kalmasını ve fark yaratabilmesini sağlamak için onu korumaya çalışıyoruz, tıpkı bugün yaptığı gibi.”

Portekiz, 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna devam ederken, Ronaldo'nun "Avrupa'nın Brezilya'sı" olarak anılan milli takımı, tarihindeki ilk dünya şampiyonluğuna taşıyacağına dair büyük umutlar var. Bu, Portekizli kaptanın kariyerindeki en önemli başarı olacak.

Portekiz milli takım oyuncularının, özellikle de orta saha üçlüsü João Neves, Vitinha ve Bruno Fernandes’in Ronaldo’ya yeterince yardım etmedikleri gerekçesiyle medyada eleştirilere maruz kaldıklarını belirtmek gerekir.