Liam Brady: Mesut Özil sahada ve soyunma odasında iyi biri değil

Arsenal'ın efsane isimlerinden Liam Brady, kulüpteki geleceği tartışılan Mesut Özil'i eleştirdi.

'ın eski futbolcularından Liam Brady, kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil hakkında konuştu.

Keys & Gray isimli bir podcast programında konuşan Brady, Mesut Özil'in durumuyla ilgili Mikel Arteta'yı savunarak, ''Mesut Özil konusunda Arteta'yı suçlamıyorum. Özil'e birkaç ay boyunca bol bol şans verdi. O saha içinde ve soyunma odasında iyi biri değil. Arteta'nın Özil'i eleştirmesiyle ilgili bir problemim yok.'' ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in Arsenal'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İngiliz ekibinden yıllık 18.5 milyon euro kazanan Mesut Özil, Arsenal'daki sekizinci sezonunu geçiriyor.

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Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında yer alan haberlerde, 'un 32 yaşındaki yıldızla ilgilendiği iddia edilmişti.