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Las Vegas Formula 1 Grand Prix’sinde Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc bir kez daha birbirlerinin yoluna çıktı. Scuderia yine önemli puanlar kaybetti ve takım patronu Fred Vasseur haklı olarak çok öfkeli. Özellikle iki pilottan birinin artık dizginlenmesi gerekiyor.

Charles Leclerc’in 2019’da kadrolu pilotluğa getirilmesiyle Ferrari’de pek çok şeyin iyiye gitmesi bekleniyordu. Fernando Alonso ve Sebastian Vettel gibi önemli isimler transfer edilmesine rağmen büyük başarının gelmediği, sportif açıdan zaman zaman yıkıcı geçen sezonların ardından, artık işleri Scuderia akademisinden yetişen bu genç adamın yoluna koyması isteniyordu. Takımı yeniden zirveye taşıyacak potansiyele sahip olduğu düşünülen, kendi içlerinden biri. Bir döneme damga vurabilecek yetenekte bir pilot.

Başlangıçta bu plan gerçekten de kusursuz işliyor gibiydi. Ferrari’nin B takımı Sauber’de (daha sonra Alfa Romeo), kendisini destekleyen ve bugün Ferrari’nin takım patronu olan Fred Vasseur’ün yönetiminde son derece iyi performans sergileyen Monakolu pilot, kırmızı araçtaki ilk günlerinden itibaren de güçlü sonuçlar aldı. Belki o dönemde bile dünya şampiyonluğu için mücadele etmeye hazırdı, ancak Scuderia’nın zayıf aracı çoğu kez buna engel oldu. Ferrari’deki ilk yıllarında Lewis Hamilton ile Mercedes fazla güçlüydü; sonrasında ise Max Verstappen ve Red Bull’a karşı koymak neredeyse imkânsız hâle geldi.

Buna rağmen hem padokta hem de kamuoyunda Leclerc’in bir gün dünya şampiyonluğunu kazanacak kaliteye sahip olduğu görüşü hiç zayıflamadı. Pek çok Tifosi’nin hayalini gerçeğe dönüştürmek için eksik olan tek şey, Ferrari’nin ona layık bir araç sunmasıydı.

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Charles Leclerc, Ferrari’de Lewis Hamilton’ın baskısını hissediyor

O günlerin üzerinden neredeyse sekiz yıl geçti. Monakolu pilot hâlâ tartışmasız biçimde gridin en iyileri arasında, ancak nihai hedefi olan Ferrari ile zafere ulaşmaktan, Scuderia’ya katıldığından beri belki de hiç olmadığı kadar uzak. Özellikle bu yıldan itibaren, sorunun yalnızca Ferrari’nin Maranello’da rekabetçi bir araç ortaya çıkaramaması olmadığı giderek daha açık görülüyor. Sorunun bir kısmı da kokpitte, direksiyonun başında.

Geçen sezon da Leclerc ile takıma yeni katılan Hamilton arasında, örneğin takım içinde varılan anlaşmalara uyulmamasına ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle, tekrar tekrar sürtüşmeler yaşanmıştı. Ancak Scuderia’nın ön sıralar için mücadele etme şansı zaten pek olmadığından, bunların genel tabloya etkisi fazla hissedilmedi. İki pilotun bir yarışı beşinci ve altıncı yerine yedinci ve sekizinci sırada bitirmesi, insanların gözünde pek fark yaratmıyordu.

Bu yıl ise koşullar farklı. Ferrari en iyi toplam pakete sahip olmasa da galibiyetler ve podyumlar için mücadele edebilecek durumda; tabii kendi pilotları buna engel olmazsa. Leclerc ile Hamilton artık neredeyse düzenli olarak karşı karşıya geliyor. Bu da Scuderia’ya yalnızca yarış hafta sonlarında önemli puanlar kaybettirmiyor, doğal olarak genel sıralamayı da olumsuz etkiliyor. Kırmızılar şu anda Mercedes’in arkasında ikinci sırada, ancak ivmeyi açıkça yakalamış olan Red Bull karşısında giderek avantaj kaybediyor. Red Bull, bitime iki yarış kala yalnızca 77 puan geride.

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Bu konuda Ferrari pit duvarında anlaşılmaz pist hamleleriyle tekrar tekrar şaşkınlık yaratan isim, özellikle Leclerc. Monakolu pilotun, takım arkadaşı Hamilton’ın sezon başından beri üzerinde kurduğu artan baskıyla baş edemediği izlenimi güçleniyor. Yedi kez şampiyon olan Hamilton, yeni kurallara Leclerc’den çok daha iyi uyum sağladı ve geçen yıl takım arkadaşına karşı neredeyse hiç varlık gösterememesine rağmen şu anda dünya şampiyonası sıralamasında onun önünde.

Bu açık çatışmanın sonucu, Las Vegas’ta görülen türden hamleler oldu: Leclerc, Hamilton’a bir kez daha aşırı hırslı bir atak yaptı; ikili çarpıştı ve yarışı podyumda bitirmek yerine yedinci ve onuncu sıralarda tamamladı.

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Ferrari gelecek sezon takım içindeki hiyerarşiyi nasıl belirleyecek?

"Baskı artıyor, durum 18 ay öncesine göre çok daha kötü. Son iki, üç yarışta ikisi arasındaki durum kontrol edilemez hâle geldi," diyerek yarışın ardından tepkisini gösterdi Vasseur . Ferrari takım patronu, pilotlar arasında "karşılıklı bir anlayış eksikliği" gördüğünü belirterek, "Sorun takım ile pilotlar arasında değil, pilotların kendi arasında. Öncelikle birbirlerine saygı duymalılar, ama takıma da saygı göstermeliler," dedi.

Son olayın başlıca sorumlusunun kim olduğu sorusu ise çabuk yanıt buldu. Nitekim Scuderia, yarış sırasında Leclerc’e görüşün net olmadığı durumlarda kesinlikle geçiş hamlesine kalkışmaması talimatını vermişti. "Takımın ağır bedel ödediği açık bir hata yaptı." Vasseur, finişin hemen ardından Leclerc’i yanına çağırdı. Takım patronu telsizden, "Charles, yarışın hemen ardından, herkesten önce seni görmek istiyorum," dedi.

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Ferrari gelecek yıl da bu ikiliyle yarışacak. Scuderia şampiyonluk mücadelesinde söz sahibi olmak istiyorsa takım yönetimi o zamana kadar mutlaka net bir karar vermeli. Bu, bir zamanların "altın çocuğunu" dizginlemek ve çok daha istikrarlı performans sergileyen Hamilton’a öncelik tanımak anlamına gelse bile.

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