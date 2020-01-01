Lewandowski'den koronavirüsle mücadeleye 1 milyon euro

Koronavirüs salgını hayatının tüm alanını etkilemeye devam ederken Lewandowski ailesi 1 milyon euro bağış yapma kararı aldı.

takımlarından 'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilmesi amacıyla 1 milyon euro bağışladı.

Eşiyle ortaklaşa yaptığı bağışın ardından Alman basınına konuşan Lewandowski, "Yaşanan ciddi ve zorlu durumun farkındayız. Artık hepimiz aynı takımda mücadele ediyoruz. Bu kavgada güçlü olmalıyız. Mücadeleye katkı sağlayacak herkesten yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lewandowski'nin Bayern Münih'ten takım arkadaşları Alman Leon Goretzka ve Joshua Kimmich de "Koronaya Tekme Atıyoruz" (We Kick Corona) adıyla kurdukları fona toplam 1 milyon euro bağış yaptı.

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Bu fona, 'de forma giyen Alman oyuncu Leroy Sane de katkıda bulundu.