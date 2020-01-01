Lewandowski yine 40 dedi

Polonyalı golcü üst üste beşinci sezonunda 40 bol barajına ulaşmayı başardı.

, sezonuna galibiyetle dönerken Robert Lewandowski kariyeri boyunca sıklıkla yaptığı bir şeyi tekrarladı: Gol atmak.

Union Berlin'i 2-0'lık skorla deviren Bavyera ekibinin ilk golünü atan Polonyalı forvet oyuncusu bu sezon tüm kulvarlardaki 40. golüne ulaştı. Lewandowski bunu üst üste beşinci kez başarıyor.

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Bayern'deki ilk sezonu olan 2014-15 sezonunda 25 golde kalan Lewandowski, daha sonraki sezonlarının her birinde en az 40 gol attı. 2015-16 sezonunda 42, 2016-17 sezonunda 43, 2017-18 sezonunda 41 ve 2018-19 sezonunda 40 gol atan 31 yaşındaki santrfor bu sezon bu barajı henüz 34. maçında geçti.

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