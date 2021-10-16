Lewandowski transferi için gemileri yaktı: İki devden birine gidecek

Dünyanın en iyi golcüsü olarak nitelendirilen 33 yaşındaki yıldız Almanya kariyerinin sonuna geldiğini düşünürken, iki talibinden birini seçecek.

Bayern Münih'e transferinin ardından Alman ekibinin efsane oyuncuları arasına giren ve birçok futbol otoritesine göre dünya futbolundaki en iyi golcü olan Robert Lewandowski'nin Real Madrid forması giymek istediği öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan habere göre yeni bir heyecan arayan Lewa, Real'e sıcak bakıyor.

AS'ın iddiasına göre Bayern Münih formasıyla 339 maçta 307 gol atan Polonyalı golcü 2023'te sona erecek kontratını yenilemeyi düşünmüyor. Bayern yönetiminden gelecek yaz transferine izin verilmesini talep edecek olan Lewandowski, eski teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yeniden bir araya gelmenin hesaplarını yapıyor.

18 kupa kazandı

Bayern'de arka arkaya yedi Bundesliga şampiyonluğu, dört Almanya Kupası, beş Almanya Süper Kupası ile birer Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası kazanan Lewandowski toplamda 18 kupanın kazanılmasında başrolü oynadı. Öte yandan 33 yaşındaki oyuncunun dört sezon daha üst düzey futbol oynamayı planladığı belirtildi.

Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi'nin oyuncusuyla Manchester City'nin de ilgilendiğine inandığı kaydedilse de Real Madrid'in daha güçlü bir aday olduğu öne sürüldü. Bu yıl verilecek Ballon d'Or'u kazanma ihtimali en yüksek isimlerden biri olan Lewandowski 2021-2022 sezonuna da harika başlamış ve 10 maçta 13 gol atmıştı.

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