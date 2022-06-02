Polonyalı yıldız, yaz transfer döneminde kulübünden ayrılmak istediğini açıkladı.

Stefan Maierhofer, Bayern Münih'te Robert Lewandowski'nin yerini yalnızca kendisinin doldurabileceğini söylüyor.

33 yaşındaki oyuncu, Alman devi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen "transfer olmasının en iyi çözüm" olduğunu belirtti.

Lewandowski ısrarla Bayern Münih'ten ayrılmak isterken sezon sonunda emekliye ayrılan Avusturyalı santrfor Stefan Maierhofer, Lewa'nın görevi konusunda iddialı.

Stefan Maierhofer ne söyledi?

GOAL ve Spox'a konuşan 39 yaşındaki Stefan Maierhofer, Robert Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istemesi hakkında şunları söyledi: "Lewandowski'yi bedava aldılar ve sekiz yıl sonra kendine yeni bir yol çizmek istiyor."

"Mutsuz ve bir değişikliğe ihtiyacı var."

"Bayern'de onun yerini bire bir dolduracak kimse yok. Benim dışımda tabii, 39 yaşındayım."

"Formdayım, ne yazık ki bedenime ayak uyduramıyorum ama toplar ceza sahasına girdiğinde oradayım (Gülerek). Lewandowski'yi 30, 40, 50 milyon euro'ya satar ve hepsini Sadio Mane için kullanırdım."

Robert Lewandowski ne söylemişti?

Polonya Milli Takımı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Robert Lewandowski bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini söyledi:

"Bayern Münih hikayem bitti. Artık bu kulüpte oynamaya devam etme ihtimalini görmüyorum."

"Orada oynamak istemiyorum. Transfer her iki taraf için de en iyi çözüm. Umarım beni durdurmazlar."

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