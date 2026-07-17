Lewandowski'nin ilk maçının ertelenmesinin ardından... FIFA, New York'taki duman nedeniyle Dünya Kupası finalinin tarihini değiştirecek mi?

Önümüzdeki Pazar günü ABD’nin New Jersey eyaletindeki “MetLife” Stadyumu’nda oynanacak olan İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 Dünya Kupası finali öncesinde, Kanada’da devam eden orman yangınlarından kaynaklanan duman nedeniyle New York şehrinde hava kalitesinin bozulması, maçın ertelenebileceğine dair endişeleri artırdı.

Son saatlerde şehrin gökyüzünü kaplayan yoğun sise rağmen, mevcut tüm göstergeler maçın planlandığı tarihte oynanacağını doğruluyor ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından tarihi değiştirmek için herhangi bir resmi adım atılmadı.

Duman bulutları New York’u kapladı

Perşembe gününden bu yana Kanada'dan gelen duman bulutları New York'un havasını kapladı ve bu durum, hava kalitesindeki bozulma nedeniyle yerel yetkilileri alarm durumuna geçmeye zorladı.

ABD hükümetine bağlı AirNow sitesine göre, şehirdeki hava kalitesi 184 seviyesine ulaştı; bu, “sağlıksız” kategorisine giren bir derecelendirmedir. Bu durum, toplumun bazı bireylerinin sağlık sorunları yaşayabileceği anlamına gelirken, riskler en hassas gruplar için daha da yüksektir.

İspanya ve Arjantin’de endişe

Bu durum, beklenen final maçı öncesinde çevresel gelişmeleri takip eden İspanyol ve Arjantin medyasını endişelendirdi.

İspanyol AS ve Sport gazeteleri, hava kalitesinin maçı etkileyebileceğine dikkat çekerken, TyC Sports gibi Arjantinli medya kuruluşları, Kanada'daki yangınlardan kaynaklanan yoğun duman nedeniyle ABD'de spor etkinliklerinin iptal edildiği veya ertelendiği önceki örnekleri hatırlattı.

Bu vakaların en dikkat çekici olanlarından biri ise, bugün Polonyalı forvet Robert Lewandowski’nin Chicago Fire formasıyla Vancouver Whitecaps karşısında oynayacağı ilk maçın, yetkili makamların hava kalitesinin maçın oynanmasına elverişli olmadığına karar vermesi üzerine ertelenmesiydi.

Chicago Fire kulübünün CEO’su Dave Baldwin, resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Özellikle Dünya Kupası nedeniyle verilen aradan sonra takımın ilk maçı için büyük bir heyecan yaşanırken, 40 binden fazla taraftarı ağırlamayı dört gözle bekliyorduk. Bu nedenle hayal kırıklığına uğradık.”

Hava, oyuncular için bir tehlike oluşturuyor mu?

Mevcut hava kalitesi ideal olmasa da, uzmanlar, her iki takımın oyuncularının da yüksek fiziksel ve sağlık düzeyine sahip profesyonel sporcular olması nedeniyle, bunun oyuncular üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacağını öngörüyor.

ABD çevre standartlarına göre, hava kalitesi endeksi 200 sınırını aştığında sağlık üzerindeki etkiler daha yaygın hale gelirken, 300’ü aştığında riskler önemli ölçüde artar.

Ne İspanya ne de Arjantin oyuncularından hiçbiri, komplikasyonlara en yatkın gruplar arasında sınıflandırılmadığından, şu ana kadar aktivitelerini azaltma veya antrenmanlarını iptal etme yönünde herhangi bir tavsiye bulunmamaktadır.

Final öncesi olumlu işaretler

Hava kalitesi hâlâ “sağlıksız” olarak sınıflandırılsa da, New York Eyaleti çevre yetkilileri, durumun Perşembe günkü duruma kıyasla kademeli olarak iyileşmeye başladığını doğruladı.

New York Eyaleti Çevre Koruma İdaresi, önümüzdeki saatlerde beklenen hava koşullarındaki değişimin, final maçı öncesinde duman yoğunluğunun azalmasına ve hava kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunacağını açıkladı.

İdare, resmi bir açıklamayla, hava kütlelerinin hareketiyle birlikte duman yoğunluğunun kademeli olarak azalmasının beklendiğini ve bunun da maçın daha iyi koşullarda oynanma şansını artırdığını vurguladı.

FIFA ertelemeyi düşünüyor mu?

Şu ana kadar, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun final maçını ertelemeyi değerlendirdiğine dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

Maçı başka bir yere taşımak veya ertelemek fikri, sadece hava koşullarında beklenen iyileşme nedeniyle değil, aynı zamanda etkinliğin muazzam sportif ve ticari değeri nedeniyle de son derece zor görünüyor. Bazı koltukların ikincil piyasadaki değeri 2 milyon doları aştığı için, etkinliğin bilet fiyatlarında rekor kırması bekleniyor.

İngiliz The Sun gazetesi de, FIFA’nın şu anda erteleme seçeneğini masaya yatırdığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığını belirtti.

Her iki milli takımın da Cuma günü New York’ta son antrenmanlarını yapması bekleniyor. Bu, teknik ekiplere hava koşullarının oyuncular üzerindeki etkisini değerlendirme fırsatı verecek; final maçının herhangi bir değişiklik olmaksızın planlandığı tarihte oynanacağı tahmin ediliyor.