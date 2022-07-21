Bayern Münih'in yıldızı doldurmaları gereken boşluğun ne kadar büyük olduğunun farkında.

Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski'nin gidişi, Alman ekibinin önemli isimlerinden Joshua Kimmich'i kaygılandırıyor.

Liverpool'dan Sadio Mane'nin transfer edilmesi olumlu bir hamle olarak görülse de, Senegalli oyuncunun Lewandowski'nin yerini alması oldukça zor.

Bayern Münih'in forvet transferi yapıp yapmayacağı merak konusu olmayı sürdürürken, Kimmich sorunu farklı bir yaklaşımla çözebileceklerine inanıyor.

Takım çalışmasıyla üstesinden gelecekler

Bayern'in ABD kampında basına konuşan Kimmich, yeni transferler ve Lewandowski'nin ayrılığı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"Lewy'nin (Robert Lewandowski) gidişiyle önemli bir skor katkısı kaybettik, bu sayıya takım halinde ulaşmalıyız."

"Sadio harika bir oyuncu, ama 40-50 gol atabileceğini sanmıyorum, o takıma farklı nitelikler katıyor."

"Mane başarıya aç, kupalar kazanmak istiyor. Açık sözlü ve konuşkan biri. Hep söyleyecek bir sözü var. Bence takıma iyi uyum sağladı."

"Antrenmanlarda işler çok iyi gidiyor. Fazla övgüde bulunmak istemiyorum. Önce ilk maçlarda neler olacağına bakacağız."

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"50 golü bir yerlerden bulmalıyız"

Kimmich, takıma yeni katılan stoper Matthijs de Ligt de dahil olmak üzere herkesten gol katkısı bekliyor.

"De Ligt liderlik becerisi sayesinde daha 19 yaşındayken Ajax'ta kaptan olmuştu. Burada birkaç gol atacaktır, Lewy gittikten sonra her gol önemli. 50 golü bir yerlerden bulmalıyız. Geride iyi savunma yapan, takımı organize eden ve gol atan bir oyuncunun olması çok güzel."

Kimmich, Ajax'tan transfer edilen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Ryan Gravenberch için de olumlu konuştu.

"Antrenmanlarda çok iyi iş çıkarıyor, harika bir çocuk, fiziği iyi, top ayağındayken kendinden emin. Bu yaşta, bu seviyede olması etkileyici. Bize çok katkı yapacak."

Kimmich, Lewandowski'nin gidişiyle kaptanlık hiyerarşisinde yaşanacak muhtemel değişime de değindi. Polonyalı santrafor, Manuel Neuer ve Thomas Müller'in ardından takımın üçüncü kaptanıydı.

"Üçüncü kaptan olup olmayacağımı düşünmedim bile. Kulüpte en uzun süredir oynayan isimler arasında King (Kingsley Coman) ve Ulle (Sven Ulreich) ile birlikte üçüncü sıradayım. Ama bir üçüncü kaptan belirlenecek mi, onu bile bilmiyorum."