Lewandowski'nin alternatifi olabilir mi?.. Hoffenheim'ın forveti, 6 özel fotoğrafla Barcelona'nın ilgisini çekiyor

Robert Lewandowski, bir aydan fazla bir süre önce Barcelona ile sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayarak kulüpteki kariyerine son verdi. Bu durum karşısında, spor yönetimi mevcut yaz transfer döneminde gol yükünü üstlenebilecek üst düzey bir forvetle sözleşme imzalamak konusunda acil bir ihtiyaçla karşı karşıya.

Atlético Madrid’in yıldızı Julián Álvarez hâlâ ana hedef olarak görülüyor, ancak sözleşme durumu ve olası transferinin yüksek maliyeti nedeniyle bu transfer oldukça karmaşık görünüyor.

Bu bağlamda, Vesnik Aslani, bugün Pazartesi günü sosyal medya hesaplarında Barcelona forması giydiği çocukluk fotoğraflarını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

"Marca" gazetesi, şu anda Hoffenheim'da forma giyen 23 yaşındaki Kosovalı forvetin, Katalan kulübüne olan hayranlığını hiçbir zaman gizlemediğini, ancak bu sefer birçok taraftarın Barça'ya bir işaret olarak yorumladığı fotoğrafları paylaşarak bir adım daha ileri gittiğini belirtti.

Paylaşımda, çocukluğunda Barcelona forması giyerken çekilmiş 3 fotoğraf ile bugün tamamen siyah giysiler içinde aynı sahneleri canlandırdığı 3 fotoğraf yer alıyor. Aslani, fotoğrafların yanına “Aynı yer, farklı zaman” yazısını ekledi.

Tüm fotoğraflar, Almanya’da bulunan Sportplatz Hohenhünsen futbol sahasında çekildi.

Barcelona’ya yönelik bu jestine rağmen, transfer piyasasındaki gerçekler başka bir yöne işaret ediyor. Tüm işaretler, Aslani’nin geleceğinin Borussia Dortmund’a daha yakın olduğunu gösteriyor; kulüp, oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor ve burası onun bir sonraki durağı olabilir.

Aynı zamanda Barcelona, Lewandowski’nin ayrılmasının ardından yeni spor projesine liderlik edecek uygun forveti bulma çabalarını sürdürüyor.







