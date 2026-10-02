Polonyalı Robert Lewandowski, Barcelona'daki eski takım arkadaşı Lamine Yamal'ın kimliğine büründü. İspanyol oyuncuya benzer bir şekilde gol sevinci yaşayan Lewandowski, ülkesinin milli takımıyla Romanya karşısında yeni bir hat-trick kaydettiği tarihi bir gecede bu sevinci sergiledi.

Lewandowski, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında Polonya Milli Takımı'nı Romanya karşısında 6-0'lık büyük bir galibiyete taşıdı. 24, 47 ve 86. dakikalarda üç gol kaydeden Polonyalı oyuncu, milli takımdaki golcü kimliğini bir kez daha ortaya koydu.

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Lewandowski bu hat-trick ile Polonya Milli Takımı'yla 92 gole ulaştı. Uluslararası kariyerindeki yedinci hat-trick'ine imza atan oyuncu, tarihin önde gelen yıldızlarından bazılarını geride bırakarak milli takımlar gol kralları listesinde dünya genelinde altıncı sıraya tek başına yerleşti.

Polonyalı forvet, artık listede 94 golle beşinci sırada bulunan Belçikalı Romelu Lukaku'yu kovalıyor. Aralarındaki fark yalnızca iki gole indi; bu da Lewandowski'ye milli takımların tarihi gol kralları listesinde ilerlemeye devam etme kapısını aralıyor.

Lewandowski golcü tarihinde yeni bir sayfa yazmakla yetinmedi; hat-trick'in ardından dikkat çeken bir gol sevinci yöntemi tercih etti. Köşe bayrağına doğru yönelen oyuncu, elini bayrağın üzerine koydu. Bu, Lamine Yamal'ın meşhur gol sevincine benzeyen bir görüntüydü ve Barcelona'daki eski takım arkadaşına bir göndermeydi.









Böylece Lewandowski, golcü parlaklığını gol sevincindeki özel dokunuşla birleştirdi. Romanya karşısındaki galibiyet gecesinden üç yeni gol, Polonya ile tarihi bir rakam ve İspanyol yıldızın gollerini attıktan sonra sergilemeye alıştığı Lamine Yamal yöntemini akıllara getiren bir gol sevinciyle ayrıldı.