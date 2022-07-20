Lewandowski formaları tükendi! Barcelona mağazası W harfi bittiği için yeni forma basamıyor

Polonyalı yıldızın transferi tüm Barcelona taraftarlarının kulüp mağazalarına akın etmesine yol açtı.

Şu sıralar sırtında Lewandowski yazan bir Barcelona forması satın almak neredeyse imkansız.

Golcü oyuncunun transferi basında ve futbol çevrelerinde büyük ses getirmesinin yanı sıra Barcelona'ya gönül verenler arasında da heyecanı doruğa çıkardı.

Camp Nou'daki Nike mağazası baskıda kullandıkları W harfi tükendiği için taraftarlara Lewandowski forması satamıyor.

Yıldız golcün mü var derdin var

Lewandowski'nin isminde iki tane 'w' harfi bulunması lisanslı Barcelona ürünlerinin satıldığı mağazaları hazırlıksız yakaladı.

Instagram'da paylaşılan bir videoda mağaza çalışanı Lewandowski forması almak isteyen taraftara krizin nedenini açıklarken görülüyor.

"Elimizde W harfi kalmadı. İsminde iki tane W olduğu için stoklarımız bitti."

Lewandowski, Barcelona formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak?

Barcelona, Bayern Münih'ten 45 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Lewandowski'ye resmi imzayı Salı günü attırabildi.

Yeni takım arkadaşlarıyla antrenmanlara başlayan 33 yaşındaki santrafor bu nedenle Inter Miami'yle oynanan hazırlık maçında yer alamadı.

Barcelona ikinci hazırlık maçını Pazar günü ezeli rakibi Real Madrid ile oynayacak. Teknik direktör Xavi'nin bu karşılaşmada Lewandowski'ye şans vermesi bekleniyor.