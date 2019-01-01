Lewandowski: En çok Sergio Ramos'a karşı zorlandım

Robert Lewandowski karşısında en zorlandığı savunma oyuncusunun Sergio Ramos olduğunu söyledi.

Erkeklerde ve kadınlarda dünyanın en iyi futbolcularının sıralandığı Goal 50 listesinde yerini alan Robert Lewandowski, Goal ve SPOX muhabiri Dennis Melzer’e açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde onlarca üst düzey stopere karşı oynadığını söyleyen Lewandowski kendisini en çok zorlayan ismin ’den Sergio Ramos olduğunu söyledi.

Polonyalı golcü, Sergio Ramos için ‘Onunla mücadele etmekten ötürü hep mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

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Lewandowski ve Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi’nde sekiz kez karşı karşıya geldi. Lewandowski bu maçlarda 6 gol atarak takım arkadaşı Thomas Müller’in rekorunu kırdı.

Bu maçlardan unutulmazı ise kuşkusuz 2013 yılında oynanan Dortmund’un Real Madrid’i 4-1 yendiği karşılaşmaydı.

Bu sezona da muhteşem bir başlangıç yapan 31 yaşındaki Lewandowski geride kalan 18 resmi maçta tam 23 gol attı.