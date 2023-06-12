Lewandowski'den Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak açıklama: "Suudi Arabistan beni ilgilendirmiyor"

Robert Lewandowski, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle ilgilenmediğini söylerken başka öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Lewandowski, Suudi Arabistan'dan teklifler aldı

Ancak Cristiano Ronaldo gibi bir hamleye imza atmayacak

Başka öncelikleri olduğunu söylüyor

NE OLDU? Geçtiğimiz yaz Bayern Münih'ten Barcelona'nın yolunu tutan Robert Lewandowski, Katalan deviyle 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan futbolunda başlayan değişim rüzgarı, Polonyalı golcüye de esti ve Suudi Arabistan kulüplerinden teklif aldı. Ancak Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi bir hamleye imza atmayacağını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Robert Lewandowski, Interia Sport'a şunları söyledi: "Suudi Arabistan'ın teklifini düşünmüyorum çünkü düşünecek bir şey yok. Başka önceliklerim var. Orada neler olduğunu görüyorum ancak bu beni ilgilendirmiyor."

BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan futbola büyük bir yatırım yaparak oyunun yıldızlarını lige kazandırmak istiyor. Bu hedef kapsamında ilk olarak Cristiano Ronaldo hamlesini bitirdiler. Ardından Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema, Al Ittihad'a imza attı. Suudi Arabistan'ın hedefinde Neymar, Luka Modric, Robert Lewandowski ve daha birçok yıldızın olduğu söyleniyor.