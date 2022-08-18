Lewandowski'den Barcelona taraftarlarına güvence: "Kupalar tekrar elimizde yükselecek"

Lewandoski, çalkantılı bir transfer sürecinin sonunda Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olmuştu.

Robert Lewandowski, Barcelona taraftarlarına kulübün bu sezon tekrar kupalar kazanacağına dair güvence verdi.

Polonyalı milli oyuncu, bu yaz kulübün mali sorunlarına rağmen Bayern Münih'ten Barcelona'ya katıldı.

Ne söylendi?

LaLiga World'e verdiği röportajda Lewandowski, "Barcelona'nın beni kulübe getirmek istediğiyle ilgili ilk bilgiyi aldığımda, en başından beri bunun benim ve kulüp için mükemmel bir zamanlama olduğunu biliyordum." dedi.

"Hayatım boyunca tek bir ligde oynamak istemedim. Bundesliga'da iyi hissediyordum ama LaLiga'ya gelmek istedim. Kariyerimde bir sonraki adımı atmak için doğru zaman olduğunu biliyordum.

"Bunun benim için mükemmel bir an olduğunu biliyorum ve benim için de büyük bir meydan okuma ama buna hazırım.

"Benim için LaLiga'da oynamak her zaman bir rüyaydı ve şimdi burada Barcelona'dayım, bu yüzden çok mutluyum.

"Burada olduğum için çok mutluyum ve bu yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz.

"Elbette bizim için çok heyecan verici bir sezon olacak. Ayrıca, sonunda tüm Barcelona taraftarlarının çok mutlu olacağı bir sezon olacak.

"Barcelona için şampiyonlukların olmadığı uzun bir dönem olduğunu düşünüyorum ve şu an bazı şampiyonluklar kazanmak için mükemmel bir an. Yapacağımız şeyin bu olduğundan oldukça eminim."