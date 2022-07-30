Barcelona'nın yeni transferi, Alman devinden ayrılık sürecine değindi.

Bayern Münih'ten ayrılarak, Barcelona'nın yolunu tutan dünyaca ünlü Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Alman devinden kulübün Erling Haaland'a olan ilgisinden ötürü ayrıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. 50 milyon euro karşılığında Katalan ekibinin yeni golcüsü olan 33 yaşındaki futbolcu ESPN'e verdiği demeçte bu yöndeki iddiaları büyük bir saçmalık olarak nitelendirdi.

Ne söylendi?

"Benim takımdan ayrılmamın Haaland ile hiçbir ilgisi yoktu. Bayern'den ayrılık sürecimi tam olarak anlatmak istemiyorum ama asıl mesele ayrılma kararının onunla ilgili olup olmadığıysa, hayır ben onu hiçbir zaman sorun olarak görmedim. Bazı insanlar doğruyu değil daha farklı şeyleri konuşuyor.

"Benim için önemli olan her zaman açık ve dürüst olmaktı. Bazı şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum ve Bayern Münih'ten ayrılarak, Bayern Münih'e katılmamın daha doğru olacağını hissettim. Takım arkadaşlarımla ve teknik direktörümüzle her zaman çok iyi bir ilişkim vardı ve bunların hepsi özleyeceğim şeyler çünkü orada harika zaman geçirdim. Biz sadece takım arkadaşı değil bundan çok daha ötesiydik ama sonunda hayatımın bu bölümü bitti ve yeni hayatımda yeni bir sayfa açıyorum.

Doğru takımda olduğumu hissediyorum. Bayern Münih'ten ayrılmadan önceki birkaç hafta için olan her şey elbette ki politikti. Kulübün beni satmayı taraftarlara açıklaması için farklı sebepler bulması gerekiyordu ve benim hakkımda pek çok şey söylediler ama buna rağmen taraftarların hala beni çok sevdiklerini ve desteklediklerini biliyordum"

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