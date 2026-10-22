Amerikan ekibi Chicago Fire'ın forveti, tecrübeli Polonyalı oyuncu Robert Lewandowski, Barcelona'daki eski takım arkadaşı Lamine Yamal'a 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanması için desteğini dile getirirken, Bayern Münih'in ikilisi İngiliz Harry Kane ve Fransız Michael Olise'nin seviyesini de övdü.

Lewandowski, "The Athletic" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Elbette, Lamine'nin Ballon d'Or'u kazanmasını destekliyorum, çünkü kendisi inanılmaz, özellikle de yaşına (19) göre."

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Bayern Münih'in eski forveti şunları ekledi: "Harry Kane, Bayern'e seviyesinin zirvesinde geldi ve yaptıkları inanılmaz, attığı gollerin sayısı da öyle. Özellikle de Bayern, benim ayrılmamdan sonra bu tür bir forvete sahip olamamıştı. Onunla birlikte çok iyi bir iş çıkarıyorlar."

Fransa'nın yıldızı hakkında ise şöyle konuştu: "Olise, bana göre, 'vay canına' dedirten bir oyuncu. Maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu. Ve bence Kane, Olise ve Diaz arasındaki bu çalışma ve iş birliği, ideal bir bileşim gibi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Olise'nin önünde büyük bir gelecek var. Herkesin Lamine'den bahsettiğini biliyorum, ama ben bazen farklı oyuncular aramaya ve henüz herkesin fark etmediği şeyleri görmeye çalışıyorum. Bana göre, belki Olise Dünya Kupası'nda bir ya da iki gol atsaydı, o da Lamine ya da yine Harry Kane'in yanında Ballon d'Or'u kazanmanın en güçlü adayı olurdu."

Crystal Palace'ın eski oyuncusu hakkında konuşmayı sürdürdü: "Kararları kusursuz. Zamanlamayı biliyor, gol atmak için ne zaman şut çekmesi gerektiğini biliyor, topu ne zaman pas geçeceğini ve nasıl bir pas oynaması gerektiğini biliyor. Lamine'yi izlemeyi seviyorum, ama Olise'yi izlemeyi de seviyorum ve oynadıkları şekli takip etmeyi."

"Bayern inanılmaz"

Bavyera ekibinin seviyesi hakkında ise şöyle konuştu: "Geçen sezon oynadıkları şekle bakıldığında, bence Bayern'in eksik olduğu tek şey Şampiyonlar Ligi kupasıydı. Eğer onu kazansalardı, belki de bu, 2020'de her şeyi kazandığımızda bizim başardığımıza benzer görülürdü, çünkü inanılmaz bir performans sergilediler."

Lewandowski sözlerine şöyle devam etti: "Alman Ligi son bir ya da iki yılda, benim orada bulunduğum döneme kıyasla biraz değişti. Şimdi Bayern Münih'in Leipzig'i 6-1 yendiğini görürsen, belki de bu maç lig için ideal değildir. Ama elbette Bayern'in gelişme şekli inanılmaz bir şey ve herkes ondan bir şeyler öğrenebilir ve onun izinden gitmeye çalışabilir."



