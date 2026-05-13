Leverkusen rekabete katılıyor: Ajax, "şampiyonluk adayı" unvanını yine de elinden kaçıracak mı?

Ajax'ın radarında açıkça yer alan Girona teknik direktörü Míchel, Bayer Leverkusen'in de ciddi ilgisini çekiyor. Bu haberi Alman gazetesi BILD verdi. Böylece Ajax, İspanyol teknik direktör için verdiği mücadelede birdenbire güçlü bir rakip daha kazandı.

Teknik direktör Jordi Cruijff, hem oyuncu kadrosu hem de teknik ekip açısından gelecek sezonun hazırlıklarıyla yoğun bir şekilde meşgul. Bu nedenle, Óscar Garcia'nın olası halefi olarak Míchel'in adı Amsterdam'da bir süredir geçiyor.

İçeriden gelen bilgilere göre ilk görüşmeler çoktan gerçekleşmiş. Het Parool gazetesi köşe yazarı Henk Spaan, Míchel'in bir hafta önce Ajax ile anlaştığını bile ima etti. Davy Klaassen de bu hafta başında Ziggo Sport'ta teknik direktör hakkında konuştu.

Ancak Amsterdamlılar, Bayer Leverkusen'in de Girona teknik direktörünün adını aday listesine eklemiş olması nedeniyle temkinli olmalı. BILD'e göre, Míchel bir yıl önce de Alman kulübünde Xabi Alonso'nun yerine geçmesi için ciddi bir adaydı.

Ancak o dönemde seçim Erik ten Hag'dan yana olmuştu, ancak o da sadece birkaç maçın ardından kovulmuştu. Danimarkalı Kasper Hjulmand görevi devraldı, ancak o da ikna edici olamadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Leverkusen, hayal kırıklığı yaratan bir yıl geçiriyor. Hjulmand'ın takımı altıncı sırada bulunuyor, bu da kulübün gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği anlamına geliyor.

Rayo Vallecano, Huesca ve Girona'da geçirdiği başarılı dönemlerin ardından, Míchel de son iki sezonda oldukça zorlanıyor. Geçen yıl takımı ligi on altıncı sırada tamamlarken, Girona bu sezon yine küme düşme mücadelesinin ortasında. Şu anda 18. sırada yer alan ve ligin bitmesine üç hafta kalan takımın durumu, ancak umutsuz olmaktan uzak: LaLiga'da takımlar arasındaki puan farkları oldukça az.