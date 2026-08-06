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Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Leverkusen'e yaklaşmasının ardından: Diaby, Al Jazira derbisinde İttihad ile sahaya çıkacak mı?

Al-Jazira - Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi Elemeleri
M. Diaby
Bayer Leverkusen
Birleşik Arap Emirlikleri
Suudi Arabistan
Fransa
Almanya

Fransız kanat oyuncusu ayrılığa yaklaştı

Basında yer alan haberler, Ittihad'ın Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin, Alman ekibi Bayer Leverkusen'e transfer olmaya yaklaştığı bir dönemde, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki BAE ekibi Al Jazira maçında takımla birlikte forma giyme durumuna ilişkin bilgileri ortaya koydu.

Ittihad, Asya Elit Şampiyonası'nın lig aşamasına yükselten ön eleme turunda, önümüzdeki salı günü BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda Al Jazira ile karşılaşacak.

Suudi gazeteci Majed Houd, Diabi'nin, Alman Jens Wissing yönetimindeki teknik heyetten izin almasının ardından Mekke'ye gittiğini söyledi.

Suudi gazeteci, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir gönderide, tüm oyuncuların Al Jazira'ya karşı oynanacak bir sonraki maçta normal şekilde forma giyeceğini belirtti.

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AFC Şampiyonlar Ligi Elemeleri
Al-Jazira crest
Al-Jazira
ALJ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Bu gelişme, basındaki haberlerin Fransız kanat oyuncusunun 30 milyon Euro'dan daha düşük bir bedelle Bayer Leverkusen'e transfer olmaya yaklaştığını, önümüzdeki 5 sezon boyunca 2031'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacağını doğruladığı bir dönemde geldi.

Diabi, Ittihad'ın hücumundaki etkili isimlerden biri olarak kabul ediliyor; özellikle de Suudi kulübünün sağ kanat mevkisinde onun yerine bir oyuncuyla anlaşmamış olması, gerçekleşmesi halinde Al Jazira maçındaki yokluğunu etkili kılacak.

Diabi, 2024 yazında Aston Villa'dan gelerek Ittihad'a katıldı ve iki sezon boyunca güçlü bir performans sergiledi; özellikle takımı tarihinde ilk kez Roshn Ligi ve Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası ikilisiyle şampiyonluğa taşıdığı ilk sezonda.

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