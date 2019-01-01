Levent Şahin: "Onlar da ne oyundan ne de skordan memnundurlar"

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

, şampiyon olarak çıktığı karşısında 4-3 mağlup olarak sezonu tamamladı.

Cezalı Fatih Terim ve teknik ekip yerine sarı kırmızılı ekibin başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Levent Şahin, beIN Sports mikrofonlarına verdiği röportajda sezonu ve maçı değerlendirdi.

Sahaya oldukça rotasyonlu bir kadroyla çıktıklarını ifade eden Şahin, "Ne olursa olsun bugün formayı terleten oyuncularımız hem ligde hem de kupada bugüne dek mücadele eden arkadaşlarımızdı. İnanıyorum ki onlar da ne oyundan ne de skordan memnundurlar. Gönül kazanıp dönmek isterdi ama maalesef olmadı." dedi.

Zorlu sezonun ardından kutlamalara geçeceklerini belirten Şahin, "Düşüncemiz yarından itibaren şampiyonluğu doyasıya kutlamak. Zorlu bir süreçten geçtik. Bu maçı analiz edeceğiz ama odağımız tamamen şampiyonluk kutlamaları. Yorucu geçen sezonun ardından hak ettikleri kutlamada bütün takım, seyirci ve camia olarak birlikte olacak" sözlerini tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'de 2018/19 sezonunu 69 puanla zirvede tamamladı.