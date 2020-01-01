Levent Şahin: "Konuşulacak konu Fatih Terim'in atılmasıdır"

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, maç sonrasında faturayı mücadelenin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na kesti.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen 'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, "Maçtan daha çok konuşulacak konu, hakemin yönetimi ve hocamızın atılmasıdır." dedi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçta teknik direktör Fatih Terim'in kırmızı kartla sahadan atılması nedeniyle basın toplantısına yardımcısı Levent Şahin katıldı.

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Fatih Karagümrük'ü aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Şahin, "Maç sonrasında hocamız, teknik ekibimiz ve oyuncularımız, rakibi tebrik etti." diye konuştu.

Daha fazla takım

Fatih Terim'in kırmızı kart gördüğü anda yaşananları anlatan Levent Şahin, "Bunlar, oyun içinde olan şeyler. Hocamızın atılmasını diğer maçlara, teknik ekiplere ve kulübelere bakarak yorumlamalarını istiyorum. Bana göre atılacak bir pozisyon değildi. Maalesef maçtan daha çok konuşulacak konu hakemin yönetimi ve hocamızın atılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Levent Şahin, iki takımın da maça oynama isteğiyle başladığını anlatarak, "Maçın başında girdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakip takımın da girdiği pozisyonlar vardı. Bunlar, iki takımın da oynama isteğinde olduğunu gösteren bulgulardı. Bugün maçtan ziyade daha çok hakem ve verdiği kararlar konuşulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.