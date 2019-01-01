Levent Şahin: Derbide böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz

Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin ve oyunculardan Andone ile Nzonzi, 1-1 biten Yeni Malatyaspor maçının ardından demeçler verdi.

, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu ile 89. dakikada kalesinde gördüğü golün ardından 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan yardımcı antrenör Levent Şahin, alınan sonuçtan dolayı yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti.

"Derbide böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz"

Karşılaşmanın hakemine serzenişte bulunan Levent Şahin, "Öncelikle şunu söyleyeyim, hatalı olduğunu düşündüğümüz kararlardan bahsedince ceza alıyoruz. Düdükten sonra topa vuran oyuncular, sırtı dönük santrfora yapılan müdahalede aleyhimize verilen fauller..." dedi.

Müsabakanın analizini yapan deneyimli antrenör, "Asıl olarak oyuna bakmamız lazım. Oyunun belli bölümünde Yeni Malatyaspor'un, belli bölümlerinde bizim üstünlüğümüz vardı. Daha fazla pozisyona giren, daha çok net pozisyon yakalayan bizdik. Bunları değerlendirebilseydik şu an farklı şeyler konuşuyorduk" ifadeleriyle kaçan fırsatların getirdiği üzüntüyü belirtti.

Gelecek hafta oynanacak derbisine de değinen Şahin, "Önümüzdeki hafta derbide böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz. Belhanda için doktorlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında daha farklı bir Galatasaray izlettireceğiz" cümleleriyle röportajını noktaladı.

Florin Andone: Büyük takımların bahanesi olmaz

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Florin Andone, beIN Sports'a verdiği demeçlerde yaşadığı buruk sevinci "Öncelikle Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktığım için çok mutluyum ama maçın sonucu için mutlu değilim" ifadeleriyle paylaştı.

Giderek oyununun gelişeceğini söyleyen Andone, "Bugün elimden geleni yaptım, ileride daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Son anlarda gelen beraberliği değerlendiren golcü oyuncu, "Büyük takımların bahanesi olmaz, ikinci golü atsaydık farklı olacaktı. Ancak dünyanın sonu değil. Pozitif olmalıyız, başımızı kaldırıp yeniden galibiyetlere başlamamız lazım" cümleleriyle sözlerini bitirdi.

Steven Nzonzi: Basit hatalar yaptık

beIN Sports mikrofonlarına röportaj veren Galatasaray oyuncusu Steven Nzonzi de alınan skordan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

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"Söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Buradan beraberlikle ayrılmak iyi olmadı" ifadeleriyle alınan sonucu değerlendiren Fransız orta saha, maçın hareketli geçen son bölümü şu ifadelerle analttı:

"Biz de son dakikalarda fırsatlar yakaladık ancak konsantrasyon eksikliğinden dolayı değerlendiremedik ve basit hatalar yaptık"

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında derbi mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek.