Levent Eriş Bölgesel Amatör Lig'deki İzmirspor'un yeni teknik direktörü oldu

Bölgesel Amatör Lig takımlarından İzmirspor'un yeni teknik direktörü kulüpte uzun yıllar futbol da oynayan tecrübeli teknik adam Levent Eriş oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de 9. Bölge 2. Grup'ta yer alan İzmirspor'u 3. Lig'e çıkarmak istediğini belirten Eriş, son olarak bu sezon 2. Lig Kırmızı Grup'taki Diyarbekirspor'u çalıştırmıştı.

Süper Lig dışında tüm profesyonel liglerde görev yapan 59 yaşındaki Eriş, 2008-2009 sezonunda çalıştırdığı Manisaspor'u şampiyonluğa taşımış ve siyah-beyazlı takımın Süper Lig'e çıkmasını sağlamıştı.

Bu takımların yanı sıra Elazığspor, Adanaspor, Bucaspor, Mersin İdman Yurdu ve Boluspor gibi takımlarda da görev yapan Eriş, Bölgesel Amatör Lig'deki en kariyerli hoca olacak.

Süper Lig'de forma giydi

Grubunda 21 puanlı üç takımdan biri olan ve averajla ikinci sırada yer alan İzmirspor, oynadığı sekiz karşılaşmada yedi galibiyet elde ederken, 17 gol atıp, 3 gol yemişti. Aliağa'nın ilk sırada bulunduğu grupta üçüncü sırada ise Çiğli Belediyespor yer alıyor.

Eriş yönetimindeki İzmirspor ilk maçına 30 Ocak'ta Torbalıspor karşısında çıkacak.

Aktif futbolculuk yaşantısını 1995-1996 sezonunda Kuşadaspor formasıyla noktalayan Eriş, İzmirspor'un tarihindeki en önemli futbolcular arasında yer alıyordu.

Eriş, 1984-1985 sezonunda şampiyonuk yaşadığı Samsunspor ile Süper Lig'e de yükselmiş ve iki sezon boyunca Süper Lig'de de forma giymişti.

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